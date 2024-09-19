Джозеф Душак: «Козырев ставит очень атакующий хоккей. Он ждет, что я буду своего рода диспетчером, плюс надо быть злым в своей зоне»

Джозеф Душак высказался об адаптации в «Северстали».

В матче против «Торпедо» (5:4) защитник дебютировал в составе клуба и набрал 2 (1+1) очка.

– Сколько времени тебе потребуется на адаптацию?

– Сейчас, можно сказать, я залез на подножку мчащегося поезда. Стараюсь быстрее привыкнуть к местному времени и наладить сон. Чувствую себя немного уставшим, ведь не играл около шести месяцев.

Конечно, в конце концов хочется побыстрее влиться во всю эту движуху, окунуться в рутину и быть на одной волне с коллективом.

– Чем сможешь помочь команде?

– Думаю, буду полезен в большинстве, могу и забить, как вы могли наблюдать в этом матче. Пилипенко, Коростелев, Аймурзин, Лишка классно сыграл под воротами. Эти парни делали разницу.

– Чем тебя привлекает хоккей Козырева?

– О, это тренер, который ставит очень атакующий хоккей. Он ждет, что я буду своего рода диспетчером, плюс надо быть злым в своей зоне, – сказал защитник «Северстали » Джозеф Душак .