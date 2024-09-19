Джозеф Душак: «Козырев ставит очень атакующий хоккей. Он ждет, что я буду своего рода диспетчером, плюс надо быть злым в своей зоне»
В матче против «Торпедо» (5:4) защитник дебютировал в составе клуба и набрал 2 (1+1) очка.
– Сколько времени тебе потребуется на адаптацию?
– Сейчас, можно сказать, я залез на подножку мчащегося поезда. Стараюсь быстрее привыкнуть к местному времени и наладить сон. Чувствую себя немного уставшим, ведь не играл около шести месяцев.
Конечно, в конце концов хочется побыстрее влиться во всю эту движуху, окунуться в рутину и быть на одной волне с коллективом.
– Чем сможешь помочь команде?
– Думаю, буду полезен в большинстве, могу и забить, как вы могли наблюдать в этом матче. Пилипенко, Коростелев, Аймурзин, Лишка классно сыграл под воротами. Эти парни делали разницу.
– Чем тебя привлекает хоккей Козырева?
– О, это тренер, который ставит очень атакующий хоккей. Он ждет, что я буду своего рода диспетчером, плюс надо быть злым в своей зоне, – сказал защитник «Северстали» Джозеф Душак.
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