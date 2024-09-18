Форвард «Северстали» Коростелев набрал 7 очков в 3 матчах КХЛ – с ЦСКА, «Металлургом» и «Торпедо»

Никита Коростелев набрал 7 (4+3) очков в трех матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Северсталь » обыграла «Торпедо » (5:4). Форвард череповецкого клуба Никита Коростелев забил гол и сделал результативный пас в этой игре.

В трех последних играх – против ЦСКА, «Металлурга» и «Торпедо» – в активе Коростелева 4 гола и 3 результативные передачи.

В 6 последних матчах КХЛ нападающий набрал 9 (4+5) очков. С подробной статистикой Коростелева можно ознакомиться здесь .