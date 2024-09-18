Форвард «Северстали» Коростелев набрал 7 очков в 3 матчах КХЛ – с ЦСКА, «Металлургом» и «Торпедо»
Никита Коростелев набрал 7 (4+3) очков в трех матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Северсталь» обыграла «Торпедо» (5:4). Форвард череповецкого клуба Никита Коростелев забил гол и сделал результативный пас в этой игре.
В трех последних играх – против ЦСКА, «Металлурга» и «Торпедо» – в активе Коростелева 4 гола и 3 результативные передачи.
В 6 последних матчах КХЛ нападающий набрал 9 (4+5) очков. С подробной статистикой Коростелева можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости