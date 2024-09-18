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  • Форвард «Северстали» Коростелев набрал 7 очков в 3 матчах КХЛ – с ЦСКА, «Металлургом» и «Торпедо»
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Форвард «Северстали» Коростелев набрал 7 очков в 3 матчах КХЛ – с ЦСКА, «Металлургом» и «Торпедо»

Никита Коростелев набрал 7 (4+3) очков в трех матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Северсталь» обыграла «Торпедо» (5:4). Форвард череповецкого клуба Никита Коростелев забил гол и сделал результативный пас в этой игре. 

В трех последних играх – против ЦСКА, «Металлурга» и «Торпедо» – в активе Коростелева 4 гола и 3 результативные передачи. 

В 6 последних матчах КХЛ нападающий набрал 9 (4+5) очков. С подробной статистикой Коростелева можно ознакомиться здесь

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoСеверсталь
logoТорпедо
logoКХЛ
logoНикита Коростелев
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