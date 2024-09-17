Алтыбармакян об игре в АХЛ: «Съездил поиграть в хоккей, получал удовольствие. Когда заскучал по России, решил вернуться. Ни о чем не жалею»

Андрей Алтыбармакян поделился воспоминаниями о своем выступлении в АХЛ.

– Два года в Америке закалили характер?

– Я бы сказал, что у меня с детства закаленный характер. Я съездил поиграть в хоккей, получал удовольствие. Было чуть больше времени на себя.

– Потому что не было друзей и родителей рядом?

– Наверное. Хотя друзья у меня везде есть. Могу сказать, что там пожил немного другой жизнью. Считаю, что путешествие получилось шикарным. Не призываю никого уезжать, каждый выбор делает сам.

Я когда заскучал по России, решил вернуться. И ни о чем не жалею.

– Нет ощущения, что потеряли два года карьеры?

– Абсолютно нет.

– Даже несмотря на то, что играли только в АХЛ, где «бей-беги»?

– Я бы не сказал, что там только «бей-беги», тоже есть много мастеровитых ребят. Посмотрите, сколько из АХЛ приезжает сюда. Тот же Дилан Сикьюра из «Трактора». Он, что ли, в «бей-беги» играет?

Но и я ехал в Америку не только в АХЛ , думал, что мне дадут шанс в НХЛ . Но в эти два года очень много чего случилось с «Чикаго ».

– В том плане, что перестройка, скандалы?

– Да, скандалы, разбирательств, политическая ситуация. Понимал, что им тяжеловато дать мне шанс. Тем более на драфте меня выбирал Боумен, который покинул клуб, главный тренер тоже сменился. У новых людей было свое видение, – сказал нападающий «Лады» Андрей Алтыбармакян .