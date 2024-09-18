Коробов командирован в фарм-клуб минского «Динамо». 35-летний защитник будет играть за жлобинский «Металлург»

Дмитрий Коробов командирован в фарм-клуб минского «Динамо».

Защитник присоединится к составу жлобинского «Металлурга ».

В текущем сезоне 35-летний Дмитрий Коробов провел один матч в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Всего на его счету 543 игры в лиге и 100 (24+76) очков. В его активе также 3 матча в НХЛ за «Тампу».