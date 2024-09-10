Экс-защитник «Далласа» Джорди Бенн завершил карьеру. Он провел 607 матчей в НХЛ и набрал 137 очков
Джорди Бенн объявил о завершении профессиональной карьеры.
Прошлый сезон канадский защитник провел в «Брюнэсе» в первом шведском дивизионе и набрал 29 (4+25) баллов в 52 матчах в общей сложности.
В НХЛ хоккеист провел 12 сезонов, выступая за «Даллас», «Монреаль», «Ванкувер», «Виннипег» и «Торонто».
Джорди Бенн сыграл 607 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и отметился 137 (26+111) очков за результативность.
В плей-офф хоккеист провел 23 игры и сделал четыре результативных передачи.
Джорди не был задрафтован клубами НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости