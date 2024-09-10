Экс-защитник «Далласа» Джорди Бенн завершил карьеру. Он провел 607 матчей в НХЛ и набрал 137 очков

Джорди Бенн объявил о завершении профессиональной карьеры.

Прошлый сезон канадский защитник провел в «Брюнэсе» в первом шведском дивизионе и набрал 29 (4+25) баллов в 52 матчах в общей сложности.

В НХЛ хоккеист провел 12 сезонов, выступая за «Даллас », «Монреаль », «Ванкувер », «Виннипег » и «Торонто ».

Джорди Бенн сыграл 607 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и отметился 137 (26+111) очков за результативность.

В плей-офф хоккеист провел 23 игры и сделал четыре результативных передачи.

Джорди не был задрафтован клубами НХЛ .