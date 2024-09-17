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  • Плющев об игре «Металлурга»: «После выступлений Разина есть определенные закономерности. Нельзя так рано надевать корону. Такие вещи выводят команду из равновесия»
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Плющев об игре «Металлурга»: «После выступлений Разина есть определенные закономерности. Нельзя так рано надевать корону. Такие вещи выводят команду из равновесия»

Владимир Плющев высказался о выступлении «Металлурга» в сезоне-2024/25.

Клуб тренера Андрея Разина проиграл в 4 последних матчах.

«Если честно, то старт «Магнитки» действительно немножко удивил. После тех выступлений Андрея Разина есть определенные закономерности. Такие вещи всегда обычно выводят команду из равновесия, а также дают дополнительный настрой соперникам.

Нельзя так рано надевать корону, поскольку любое завоевание надо отстаивать. Когда человек ведет себя некорректно в отношении коллег по цеху и болельщиков, уводя команду со льда, то это все неспроста. 

Я читал выступление олимпийского чемпиона Александра Пашкова, и он правильно все сказал, что это закономерно. Когда Разин и другие тренеры начинают жаловаться на лазарет, это говорит только о том, что неправильно была проведена предсезонная подготовка.

Если в начале сезона ребята получают травмы любого характера, это свидетельствует о том, что их организм не готов к той борьбе, к которой должны были быть готовы. Значит, предсезонка была проведена неквалифицированно. Они, может, посчитали, что пусть тренируется тот, кто играть не умеет», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
logoМеталлург Мг
травмы
logoВладимир Плющев
logoКХЛ
logoАндрей Разин
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