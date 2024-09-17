Александр Пашков: «Пять поражений «Металлурга» – заявка на кризис. Уход с игры на Мемориале Ромазана стал психологическим ударом, между командой и тренером могло возникнуть недопонимание»

Александр Пашков высказался о выступлении «Металлурга» в сезоне-2024/25.

Клуб тренера Андрея Разина проиграл в 4 последних матчах.

– Удивлены последним местом «Магнитки» по потерянным очкам после первых двух недель регулярного чемпионата?

– На старте чемпионата это, пожалуй, главный сюрприз. Пять поражений «Металлурга » в шести матчах – это заявка на кризис.

Подозревал, что у «Магнитки» возникнут проблемы в новом сезоне. Но не ожидал, что так быстро – и в общем-то по-крупному.

– Причины?

– Первая – на поверхности, синдром второго сезона. Состав у «Магнитки» крепкий, но не самый опытный. Ему трудно держать стабильность, нет запаса мастерства, проявляется болезнь роста.

Вторая причина – демарш главного тренера «Металлурга» на домашнем Мемориале Ромазана . Разин давал волю эмоциям и в прошлые годы, но на сей раз все было сделано на ровном месте.

Мне показалось, что для команды уход с матча с «Нефтехимиком» стал психологическим ударом, он раскачал команду. Было видно, что даже опытные игроки – например, капитан Яковлев – не совсем понимали, что происходит.

Не удивлюсь, если после этого инцидента между командой и тренером могло возникнуть недопонимание.

– Такой завал на старте обещает «Магнитке» напряженную гонку за путевкой в плей-офф?

– В прошлом году «Металлург» выдавал стабильные отрезки. Если Разину удастся вывести команду на прошлогодний ритм, то проблем с плей-офф не возникнет.

Другое дело, что в этом сезоне летние сборы были ограничены августом, а за 30 дней полноценно подготовить команду практически невозможно. Здесь Разин может стать заложником ситуации.

– На Востоке многие тяжело стартовали.

– Там только «Барыс» тоже заваливается, все остальные берут свои очки. При двухочковой системе лучше не давать соперникам гандикап, догонять будет тяжело , – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков .

Так плохо, как «Магнитка», не стартовал еще ни один чемпион. Только факты