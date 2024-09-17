Лабанк подпишет пробный контракт с «Нью-Джерси». «Сан-Хосе» не продлил соглашение с 28-летним форвардом

Кевин Лабанк подпишет пробный контракт с «Нью-Джерси».

Об этом сообщает журналист Шен Пенг. 28-летний форвард находится в статусе свободного агента, «Сан-Хосе » не стал заключать с ним новое соглашение.

В прошлом сезоне Лабанк набрал 9 (2+7) очков в 46 матчах регулярного чемпионата НХЛ.