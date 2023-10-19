«Сан-Хосе» хотел поместить Лабанка на драфт отказов – и передумал. Форвард сыграет в ближайшем матче после трех игр в запасе
«Сан-Хосе» передумал помещать Кевина Лабанка на драфт отказов.
Первоначально журналист Фрэнк Серавалли сообщил, что калифорнийский клуб выставит нападающего на драфт отказов.
Через некоторое время инсайдер предоставил другие данные – о том, что «Сан-Хосе» изменил свое решение, в результате чего Кевин Лабанк примет участие в предстоящем матчем команды в чемпионате НХЛ против «Бостона».
При этом представители хоккеисты уже были проинформированы о том, что игрока поместят на драфт отказов.
Лабанк по решению главного тренера Дэвида Куинна пропустил первые три матча «Шаркс» в нынешнем сезоне.
Контракт нападающего с зарплатой 4,725 миллиона долларов в год рассчитан до завершения текущего сезона.
В прошлом чемпионате Лабанк набрал 33 (15+18) балла в 72 играх регулярного чемпионата.
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