«Сан-Хосе» хотел поместить Лабанка на драфт отказов – и передумал. Форвард сыграет в ближайшем матче после трех игр в запасе

Теги возможные переходы Сан-Хосе НХЛ Кевин Лабанк Хоккей

«Сан-Хосе» передумал помещать Кевина Лабанка на драфт отказов.

Первоначально журналист Фрэнк Серавалли сообщил, что калифорнийский клуб выставит нападающего на драфт отказов.

Через некоторое время инсайдер предоставил другие данные – о том, что «Сан-Хосе» изменил свое решение, в результате чего Кевин Лабанк примет участие в предстоящем матчем команды в чемпионате НХЛ против «Бостона».

При этом представители хоккеисты уже были проинформированы о том, что игрока поместят на драфт отказов.

Лабанк по решению главного тренера Дэвида Куинна пропустил первые три матча «Шаркс» в нынешнем сезоне.

Контракт нападающего с зарплатой 4,725 миллиона долларов в год рассчитан до завершения текущего сезона.

В прошлом чемпионате Лабанк набрал 33 (15+18) балла в 72 играх регулярного чемпионата.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Белый офицер
Ответ rent56
Дубас, Брисбуа не спите...
Кэпхит большой. Никому он не нужен будет. Хотя сами Хосе как то странно себя ведут. Как будто у них ростер топовый. Наоборот надо таким как Лабанк (будущий НСА) цену набивать что бы в дедлайн скинуть с удержанием зп. А так попросту уйдет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bdv68
Просто проверяли кто инсайдеру инфу сливает 🧐☝️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rent56
Дубас, Брисбуа не спите...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий