«Сан-Хосе» хотел поместить Лабанка на драфт отказов – и передумал. Форвард сыграет в ближайшем матче после трех игр в запасе

«Сан-Хосе» передумал помещать Кевина Лабанка на драфт отказов.

Первоначально журналист Фрэнк Серавалли сообщил, что калифорнийский клуб выставит нападающего на драфт отказов.

Через некоторое время инсайдер предоставил другие данные – о том, что « » изменил свое решение, в результате чего примет участие в предстоящем матчем команды в чемпионате против «Бостона».

При этом представители хоккеисты уже были проинформированы о том, что игрока поместят на драфт отказов.

Лабанк по решению главного тренера Дэвида Куинна пропустил первые три матча «Шаркс» в нынешнем сезоне.

Контракт нападающего с зарплатой 4,725 миллиона долларов в год рассчитан до завершения текущего сезона.

В прошлом чемпионате Лабанк набрал 33 (15+18) балла в 72 играх регулярного чемпионата.