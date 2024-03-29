Канарейкин об уходе Федорова из ЦСКА: «Два Кубка Гагарина – отличный старт, желаю ему успехов и терпения»

Теги ЦСКА Федор Канарейкин Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Федор Канарейкин поделился мнением об увольнении Сергея Федорова из ЦСКА.

Ранее клуб объявил, что с сезона-2024/25 команду возглавит Илья Воробьев, с Сергеем Федоровым не продлят контракт.

«Тренерская карьера состоит не только из взлетов, но и из падений. Разное бывает, отставки тоже.

Сергею хочу пожелать терпения. Как тренер он начал сильно. Два Кубка Гагарина – это отличный старт. Он два раза становился лучшим тренером страны. Так что старт отличный.

Желаю ему успехов», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

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5 комментариев
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с таким спонсорским баблом, многие смогли бы показать себя в качестве главного тренера....
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пускай вон в Сибирь едет и её чемпионом сделает, хотя бы раз..., например....
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хотя можно и в Салават Юлаев, помощником к Козлову....
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Ответ Михаил Барвинский
с таким спонсорским баблом, многие смогли бы показать себя в качестве главного тренера....
вопрос только один, что не так у СКА, ведь там спонсорского бабла не меньше?
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Ответ Михаил Барвинский
пускай вон в Сибирь едет и её чемпионом сделает, хотя бы раз..., например....
а многие делали чемпионом Сибирь? нет, это наверно возможно, пример футбольного Лестера никуда не денешь, но это насколько же должны сложиться все пазлы! и хороший тренер только одно из многих требований
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