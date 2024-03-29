Канарейкин об уходе Федорова из ЦСКА: «Два Кубка Гагарина – отличный старт, желаю ему успехов и терпения»

Федор Канарейкин поделился мнением об увольнении Сергея Федорова из ЦСКА.

Ранее клуб объявил, что с сезона-2024/25 команду возглавит Илья Воробьев, с Сергеем Федоровым не продлят контракт.

«Тренерская карьера состоит не только из взлетов, но и из падений. Разное бывает, отставки тоже.

Сергею хочу пожелать терпения. Как тренер он начал сильно. Два Кубка Гагарина – это отличный старт. Он два раза становился лучшим тренером страны. Так что старт отличный.

Желаю ему успехов», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.