Канарейкин об уходе Федорова из ЦСКА: «Два Кубка Гагарина – отличный старт, желаю ему успехов и терпения»
Федор Канарейкин поделился мнением об увольнении Сергея Федорова из ЦСКА.
Ранее клуб объявил, что с сезона-2024/25 команду возглавит Илья Воробьев, с Сергеем Федоровым не продлят контракт.
«Тренерская карьера состоит не только из взлетов, но и из падений. Разное бывает, отставки тоже.
Сергею хочу пожелать терпения. Как тренер он начал сильно. Два Кубка Гагарина – это отличный старт. Он два раза становился лучшим тренером страны. Так что старт отличный.
Желаю ему успехов», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.