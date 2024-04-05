Кудашов о травме Гусева: «Он вообще не спал и руками шевелить не мог в первые дни. Как от игрока от него фактически ничего нельзя было получить»

Теги травмы Алексей Кудашов Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Никита Гусев Динамо Чемпионат.com Хоккей

Алексей Кудашов рассказал подробности травмы Никиты Гусева во время плей-офф КХЛ.

Нападающий выступает за «Динамо» с сезона-2023/24. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ игрок установил рекорд по количеству очков, набранных за один регулярный сезон Фонбет чемпионата КХЛ, набрав 89 (23+66) очков в 68 матчах.

В розыгрыше Кубка Гагарина Никита Гусев пропустил первые 5 игр в серии против минского «Динамо». Всего в плей-офф игрок принял участие в девяти играх и заработал 10 (3+7) очков.

«Гусев – это травма в серии с Минском. Грудные мышцы, не знаю, какие именно, не копался в них. В первые дни он вообще не спал и руками шевелить не мог.

Поэтому игру он пропустил, вышел на шестую игру. Мы рассчитывали на него в большинстве, подыгрыше. А так получилось, что и большинства немного было, и играл он совсем мало, потому что как от игрока от него фактически ничего нельзя было получить», – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов в интервью ютуб-каналу «Скользкий лед NEW».

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5 комментариев
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непонятно, сколько и каких матчей Гусев пропустил, и сколько сыграл. всего у Динамо в этом плей-офф сыграно 10 матчей, 6 с Динамо Минск и 4 с Трактором. можно догадаться, что Никита пропустил только одну игру, пятую.
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Ну и где все "петросяны" про пиво шутившие?))
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Ну там не грудные мышцы, а косые мышцы живота, озвучил он уже это в программе у Шевченко...
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Гусев не пять игр пропустил, а пятую игру
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Ответ Венер Кучербаев
непонятно, сколько и каких матчей Гусев пропустил, и сколько сыграл. всего у Динамо в этом плей-офф сыграно 10 матчей, 6 с Динамо Минск и 4 с Трактором. можно догадаться, что Никита пропустил только одну игру, пятую.
В ней он сыграл несколько смен, как сказал Кудашов, чтоб держать его горячим...
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