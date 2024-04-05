Кудашов о травме Гусева: «Он вообще не спал и руками шевелить не мог в первые дни. Как от игрока от него фактически ничего нельзя было получить»

Алексей Кудашов рассказал подробности травмы Никиты Гусева во время плей-офф КХЛ.

Нападающий выступает за « » с сезона-2023/24. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ игрок установил рекорд по количеству очков, набранных за один регулярный сезон Фонбет чемпионата КХЛ, набрав 89 (23+66) очков в 68 матчах.

В розыгрыше Кубка Гагарина Никита Гусев пропустил первые 5 игр в серии против минского «Динамо». Всего в плей-офф игрок принял участие в девяти играх и заработал 10 (3+7) очков.

«Гусев – это травма в серии с . Грудные мышцы, не знаю, какие именно, не копался в них. В первые дни он вообще не спал и руками шевелить не мог.

Поэтому игру он пропустил, вышел на шестую игру. Мы рассчитывали на него в большинстве, подыгрыше. А так получилось, что и большинства немного было, и играл он совсем мало, потому что как от игрока от него фактически ничего нельзя было получить», – сказал главный тренер «Динамо» в интервью ютуб-каналу «Скользкий лед NEW».