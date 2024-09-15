Ожиганов поздравил отца с днем рождения в перерыве матча с «Динамо» Минск в прямом эфире: «Цените семью. Это самое близкое, что у вас есть»
Игорь Ожиганов поздравил отца с днем рождения в перерыве игры с минским «Динамо».
Московское «Динамо» принимает минский клуб (4:1, второй период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
В перерыве после первого периода защитник московской команды Игорь Ожиганов поздравил своего отца с днем рождения в прямом эфире.
«У меня сегодня у папы день рождения. Я ему не звонил, не писал. Хочу поздравить. Цените семью. Это самое близкое, что у вас есть», – сказал Ожиганов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал КХЛ
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