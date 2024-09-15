Ожиганов поздравил отца с днем рождения в перерыве матча с «Динамо» Минск в прямом эфире: «Цените семью. Это самое близкое, что у вас есть»

Игорь Ожиганов поздравил отца с днем рождения в перерыве игры с минским «Динамо».

Московское «Динамо » принимает минский клуб (4:1 , второй период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

В перерыве после первого периода защитник московской команды Игорь Ожиганов поздравил своего отца с днем рождения в прямом эфире.

«У меня сегодня у папы день рождения. Я ему не звонил, не писал. Хочу поздравить. Цените семью. Это самое близкое, что у вас есть», – сказал Ожиганов.