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  • Экс-форвард «Спартака» и системы СКА Толузаков завершил карьеру в 35 лет: «Смотрю в сторону тренерской работы. Я играл не за счет физики, а больше головой и техникой, есть чем поделиться»
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Экс-форвард «Спартака» и системы СКА Толузаков завершил карьеру в 35 лет: «Смотрю в сторону тренерской работы. Я играл не за счет физики, а больше головой и техникой, есть чем поделиться»

Экс-форвард «Спартака» Филипп Толузаков завершил карьеру.

35-летний форвард в межсезонье подписал контракт с солигорским «Шахтером», но покинул клуб из Беларуси по семейным обстоятельствам. 

В КХЛ игрок выступал за «Спартак», СКА, «Автомобилист», «Трактор» и рижское «Динамо» – всего 107 игр и 23 (13+10) очка. 

В ВХЛ – 372 игры (за ХК ВМФ, «Ладу», «СКА-Неву», фарм «Куньлуня» и другие клубы) и 271 (149+122) очко. Последним клубом Толузакова в лиге был «Рязань-ВДВ».

«Весной у меня состоялась свадьба, я стал готов к семейной жизни. После подписания контракта мы узнали, что жена не сможет из-за работы находиться в Беларуси.

Сначала она поддержала меня, но на деле осознала, что тяжело так долго находиться на расстоянии. Каждый день мы созванивались, и мне было тяжело смотреть, как жена с мокрыми глазами сидит. А ведь мне 35 лет, и уже посещали мысли: а что потом?

Я провел в хоккее всю свою жизнь, мне это нравится, мне это близко, поэтому стал смотреть в сторону тренерской деятельности. Карьера у меня получилась насыщенной. КХЛ, ВХЛ, еще и в разных странах удалось пожить, поиграть, например, в «Динамо» Рига в Латвии или в Китае в Пекине (ВХЛ).

Поработал с разными специалистами. Накопил хороший игровой опыт, так скажем, багаж, который поможет мне в дальнейшем. Так как играл я не за счет физики, а больше головой и техникой, много анализировал игровые и тактические моменты, есть чем поделиться как со взрослыми хоккеистами, так и с детьми, которые только начинают свой хоккейный путь!

Хочу поблагодарить тренерский штаб и руководство «Шахтера», которые вошли в мое положение, и мы смогли расстаться на позитивной ноте. Желаю команде удачи в сезоне!» – говорится в сообщении Толузакова. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: страница «Шахтера» Солигорск в VK
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