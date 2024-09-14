Форвард «Металлурга» Петунин о новом формате ЛЧ: «Интересно, команда сыграет 8 матчей, а не 6, как в группе. Смотреть буду только обзоры, наверное»

Александр Петунин высказался о новом формате Лиги чемпионов.

На общем этапе турнира клубы проведут по 8 матчей.

– Лига чемпионов начинается со следующей недели. Транслирует только Okko. Как тебе? Оформил подписку или откуда будешь смотреть?

– Да я, наверное, только обзоры буду смотреть. Значит, пока групповой этап не особо интересен. За всеми матчами Лиги чемпионов не будешь же следить – не получится посмотреть.

– Как тебе новый формат ЛЧ без распределения по группам?

– Ну, кстати, интересно. Каждая команда сыграет 8 матчей, а не 6, как в группе. Интересно посмотреть, на самом деле, что из этого будет.

– «Реал» – фаворит? Так же?

– Каждый год. Но «Сити», думаю, тоже. Тот же состав, Холанд в огне.

– Переход Соболева в «Зенит», аргентинца Барко в «Спартак» – из этого что-то удивило?

– Я в принципе только за «Динамо» следил. Там играет мой одноклассник Дима Скопинцев. В спортивном классе вместе учились – в Воронеже в интернате вместе с ним жили.

У Кости Тюкавина отец в хоккей с мячом играл, как и мои родственники. Я на «Динамо» ходил. У меня там играли друзья – тот же Обольский, который выступает в Испании сейчас, – сказал нападающий «Металлурга » Александр Петунин .