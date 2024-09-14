Дыняк об отмененном голе «Металлургу»: «Кателевскому руки отрубить надо, чтоб в ворота не въезжал. Судья сказал, что гол был после свистка»

Никита Дыняк высказался об эпизоде с отмененным голом в ворота «Металлурга».

«Ак Барс » обыграл магнитогорский клуб со счетом 2:0. В третьем периоде форвард казанцев Никита Дыняк забросил шайбу в ворота «Металлурга », однако судья не засчитал гол.

– Первый домашний матч в сезоне. Какие эмоции?

– Атмосфера прекрасная, соскучились по «Татнефть-Арене». Хотели реабилитироваться перед болельщиками, показать тот хоккей, в который мы хотим играть. Рад, что получилось.

– Сразу понял, что твой гол отменят?

– Дайте мне порадоваться, сколько я не забивал в регулярке. Димке Кателевскому руки отрубить надо, чтоб в ворота не въезжал. Судья нам сказал, что гол был после свистка. Раз он так сказал, то так и есть, – сказал нападающий «Ак Барса».