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  • Дыняк об отмененном голе «Металлургу»: «Кателевскому руки отрубить надо, чтоб в ворота не въезжал. Судья сказал, что гол был после свистка»
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Дыняк об отмененном голе «Металлургу»: «Кателевскому руки отрубить надо, чтоб в ворота не въезжал. Судья сказал, что гол был после свистка»

Никита Дыняк высказался об эпизоде с отмененным голом в ворота «Металлурга».

«Ак Барс» обыграл магнитогорский клуб со счетом 2:0. В третьем периоде форвард казанцев Никита Дыняк забросил шайбу в ворота «Металлурга», однако судья не засчитал гол. 

– Первый домашний матч в сезоне. Какие эмоции?

– Атмосфера прекрасная, соскучились по «Татнефть-Арене». Хотели реабилитироваться перед болельщиками, показать тот хоккей, в который мы хотим играть. Рад, что получилось.

– Сразу понял, что твой гол отменят?

– Дайте мне порадоваться, сколько я не забивал в регулярке. Димке Кателевскому руки отрубить надо, чтоб в ворота не въезжал. Судья нам сказал, что гол был после свистка. Раз он так сказал, то так и есть, – сказал нападающий «Ак Барса». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoАк Барс
logoМеталлург Мг
logoКХЛ
logoТатнефть-Арена
logoНикита Дыняк
logoДмитрий Кателевский
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