Морозов о выставочных матчах КХЛ в Ташкенте: «Клубы готовы. «Торпедо» предложило провести матч на открытом льду, проработаем эту идею»
Алексей Морозов заявил, что КХЛ работает над идеей выставочных матчей в Ташкенте.
– У лиги будут в этом сезоне выставочные матчи? Коллеги сообщали, что «Спартак» будет играть в Ташкенте с минским «Динамо».
– Да, мы прорабатываем данный вопрос, но все идет не так быстро. Нам нужно еще время, пока оно у нас есть. Клубы к этому готовы, мы с ними проводили разговоры на эту тему.
Кроме того, «Торпедо» прислало нам предложение провести матч на открытом льду по ходу этого сезона, мы будем прорабатывать эту идею, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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