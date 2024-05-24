Лехконен перенесет операцию на плече. Форвард «Колорадо» забил 1 гол в 6 играх с «Далласом», с «Виннипегом» – 5 шайб в 5 матчах

Арттури Лехконен перенесет операцию из-за травмы.

Нападающему « » предстоит перенести операцию на плече.

Сроки восстановления хоккеиста не называются.

«Эвеланш» проиграли « » (2-4) во втором раунде Кубка Стэнли.

набрал 11 (6+5) очков в 11 матчах плей-офф. Форвард забил 5 голов в 5 играх серии против « », в серии с «Далласом» – 1 гол в 6 матчах.