Лехконен перенесет операцию на плече. Форвард «Колорадо» забил 1 гол в 6 играх с «Далласом», с «Виннипегом» – 5 шайб в 5 матчах

Теги травмы Кубок Стэнли Колорадо Даллас НХЛ Виннипег Арттури Лехконен Хоккей

Арттури Лехконен перенесет операцию из-за травмы.

Нападающему «Колорадо» предстоит перенести операцию на плече.

Сроки восстановления хоккеиста не называются.

«Эвеланш» проиграли «Далласу» (2-4) во втором раунде Кубка Стэнли.

Арттури Лехконен набрал 11 (6+5) очков в 11 матчах плей-офф. Форвард забил 5 голов в 5 играх серии против «Виннипега», в серии с «Далласом» – 1 гол в 6 матчах.

1 комментарий
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удачи Артурчику, он всегда мне очень импонировал в его бытность в Монреале, крайне полезный игрок и от части недооцененный. В лавинах на мой взгляд заиграл другими красками
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