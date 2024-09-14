Фридман о Кесселе: «Он любит хоккей и хочет играть. Слышал, что он общался с командами НХЛ»

Эллиотт Фридман сообщил, что Фил Кессел хочет продолжить карьеру хоккеиста.

36-летний форвард пропустил прошлый сезон. Перед дедлайном он тренировался с «Ванкувером», но клуб не стал предлагать ему контракт.

«Он хочет играть, я слышал об этом. Пол Биссоннетт на этой неделе написал – почему Кессел не может найти работу? (Экс-игрок клубов НХЛ негодовал из-за того, что Фила никто не пригласил даже на пробный контракт – Спортс’‘).

Насколько я в курсе, он хочет играть и общался с командами НХЛ. Это подтверждают несколько источников. Слышал также, что с ним вели переговоры по поводу участия в новом проекте лиги 3 на 3 , которая в итоге пока не запустилась (старт амбициозного проекта с участием венчурных фондов Саудовской Аравии был отложен на осень 2025 года – Спортс’‘).

Сейчас он хочет играть. Он любит хоккей и хочет играть», – сказал инсайдер Sportsnet.

36-летний Кессел – рекордсмен НХЛ по числу игр подряд без пропусков в регулярных чемпионатах (1064, серия продолжается с октября 2009 года).

Американец провел в регулярных чемпионатах НХЛ 1286 матчей и набрал 992 (413+579) очка. В плей-офф – 100 игр и 83 (34+49) балла.

Он дважды выиграл Кубок Стэнли с «Питтсбургом» (2016, 2017 годы) и еще раз – с «Вегасом» в 2023 году.