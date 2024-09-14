  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Селебрини впервые забил в форме «Сан-Хосе» – в матче турнира новичков с «Ютой». Вратарь «Шаркс» Романов отразил 18 из 20 бросков
2

Селебрини впервые забил в форме «Сан-Хосе» – в матче турнира новичков с «Ютой». Вратарь «Шаркс» Романов отразил 18 из 20 бросков

Макклин Селебрини забил в форме «Сан-Хосе» – в матче турнира новичков с «Ютой».

«Шаркс» обыграли «Юту» (3:2) в первом матче турнира новичков Rookie Faceoff при соотношении бросков 47:20.

Первый номер драфта НХЛ-2024 Макклин Селебрини забил второй гол калифорнийцев в матче. 

Российский вратарь «акул» Георгий Романов отразил 18 бросков из 20. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Сан-Хосе»
logoСан-Хосе
logoНХЛ
Rookie Tournament
logoГеоргий Романов
logoМакклин Селебрини
logoЮта
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Крикунов о Кузнецове в СКА: «Сейчас нет глобальной разницы между НХЛ и КХЛ. Не надо думать, что приедет какой-то джокер и начнет всех «раздевать». Даже Макдэвид или Маккиннон здесь не сразу засверкают»
315 минут назад
КХЛ. «Автомобилист» примет «Салават», «Спартак» сыграет с «Торпедо», «Ак Барс» против «Металлурга», ЦСКА в гостях у «Северстали»
15сегодня, 05:10
Юрзинов о Кузнецове: «В СКА у него глаза горят так же, как 15 лет назад в «Тракторе». Он еще скажет свое слово. Каждая тренировка с таким мастером – большая школа для молодежи»
12сегодня, 04:58
Мичков впервые забил в форме «Филадельфии» – в матче серии новичков с «Рейнджерс»
6сегодня, 03:58Видео
Артем Кудашов приглашен в основной лагерь «Айлендерс». Сын главного тренера «Динамо» сыграл 2 матча за клуб в этом сезоне КХЛ
1сегодня, 03:10
Ко всем новостям
Последние новости
Фридман о Кесселе: «Он любит хоккей и хочет играть. Слышал, что он общался с командами НХЛ»
130 минут назад
Форвард «Ак Барса» Семенов о 0+0 и «минус 5» на старте сезона: «Надо убирать отговорки, начинать с трудовых голов хотя бы. Потом красивые придут»
157 минут назад
Пономарев о том, что любимым игроком был Кросби, а не Малкин: «У нас с Джино разные габариты. Я не могу играть так, как он. Равнялся на парня с таким же ростом и весом»
сегодня, 05:46
Макгроарти набрал 1+1 в 1-м матче в форме «Питтсбурга» – с «Бостоном» на турнире новичков. Вратарь «Пингвинс» Мурашов сыграл 27 минут и не пропустил
1сегодня, 05:35
Якупов об опыте: «Можно как подняться, так и больно упасть. Приходит мудрость, меняется мировоззрение»
1сегодня, 04:45