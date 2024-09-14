Селебрини впервые забил в форме «Сан-Хосе» – в матче турнира новичков с «Ютой». Вратарь «Шаркс» Романов отразил 18 из 20 бросков

Макклин Селебрини забил в форме «Сан-Хосе» – в матче турнира новичков с «Ютой».

«Шаркс» обыграли «Юту» (3:2) в первом матче турнира новичков Rookie Faceoff при соотношении бросков 47:20. Первый номер драфта НХЛ-2024 Макклин Селебрини забил второй гол калифорнийцев в матче. Российский вратарь «акул» Георгий Романов отразил 18 бросков из 20.