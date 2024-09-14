Артамонов о том, что «Торпедо» стало надежнее в защите: «Никогда не играем в откат — просто стали строже действовать в обороне. Яркие действия в атаке остались в том же объеме» 

Никита Артамонов высказался об игре «Торпедо» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

— Со стороны кажется, что «Торпедо» с осени прошлого года стало играть более надежно в обороне, не так ярко, как в первый сезон при Ларионове.

— Да я бы так не сказал. Мы просто стали лучше действовать в защите, больше уделять ей времени. Но яркие действия в атаке остались в том же объеме. У нас на каждую игру, под каждого соперника свой план.

Мы никогда не играем в откат — просто стали строже действовать в обороне, – сказал форвард «Торпедо ».