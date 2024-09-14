Артамонов о том, что «Торпедо» стало надежнее в защите: «Никогда не играем в откат — просто стали строже действовать в обороне. Яркие действия в атаке остались в том же объеме»
Никита Артамонов высказался об игре «Торпедо» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
— Со стороны кажется, что «Торпедо» с осени прошлого года стало играть более надежно в обороне, не так ярко, как в первый сезон при Ларионове.
— Да я бы так не сказал. Мы просто стали лучше действовать в защите, больше уделять ей времени. Но яркие действия в атаке остались в том же объеме. У нас на каждую игру, под каждого соперника свой план.
Мы никогда не играем в откат — просто стали строже действовать в обороне, – сказал форвард «Торпедо».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
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