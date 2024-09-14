Наиль Якупов: «Ездил в деревню к родным, курица яйца снесла, малину собрали – им хорошо. А ты живешь в Казани, Москве, ездишь на машине, нет кредитов, все устроено – ходишь с кислой миной»
– Что вас приводило в восторг последний раз, не считая хоккея?
– Футбол! По вторникам и четвергам играли с ребятами на «Трудовых резервах», а ощущение – как на «Камп Ноу». Когда был в Барселоне, то, увидев знаменитый каскад, просто офигел! Стоял с открытым ртом.
Радуюсь, когда вижусь с племянником, играем с ним. Много радостных моментов. Недавно ездил в деревню к родственникам по папиной стороне.
Переночевал там, хотя последний раз это делал в детстве. Было интересно побыть вместе с людьми, которые кайфуют, живя в доме, который перекошен и которому лет больше, чем моему папе. Общаешься со взрослыми людьми, думаешь о разном.
Им хорошо, когда курица яйца снесла, малину собрали, а ты живешь в Казани или Москве, ездишь на машине, нет кредитов, все устроено...А при этом ходишь с кислой миной. Сравниваешь, где ты, где они.
– Естественная психотерапия?
– Это сейчас я так рассуждаю. Ехал в деревню не ради сравнений, а к людям, которые меня знают с пеленок. Находясь с ними, я кайфовал. Для счастья нужно быть там, где ты хочешь в данный момент, – сказал форвард «Куньлуня» Наиль Якупов.
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