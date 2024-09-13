Личка произведет символическое вбрасывание перед матчем КХЛ между московским и минским «Динамо»

Марцел Личка произведет символическое вбрасывание шайбы перед матчем «Динамо».

15 сентября бело-голубые примут «Ахмат » в матче 8-го тура Мир РПЛ на «ВТБ-Арене». Игра начнется в 14:15 по московскому времени.

В 19:30 московское «Динамо» сыграет с минским в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Как сообщает «Чемпионат», главный тренер футбольного клуба Марцел Личка посетит этот матч и произведет символическое вбрасывание перед игрой.

«Личка останется на хоккейную игру после футбольного матча. Он регулярно посещает игры ХК «Динамо », является большим поклонником хоккея», – сообщил источник.