Личка произведет символическое вбрасывание перед матчем КХЛ между московским и минским «Динамо»
Марцел Личка произведет символическое вбрасывание шайбы перед матчем «Динамо».
15 сентября бело-голубые примут «Ахмат» в матче 8-го тура Мир РПЛ на «ВТБ-Арене». Игра начнется в 14:15 по московскому времени.
В 19:30 московское «Динамо» сыграет с минским в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Как сообщает «Чемпионат», главный тренер футбольного клуба Марцел Личка посетит этот матч и произведет символическое вбрасывание перед игрой.
«Личка останется на хоккейную игру после футбольного матча. Он регулярно посещает игры ХК «Динамо», является большим поклонником хоккея», – сообщил источник.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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