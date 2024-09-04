Кожевников о внуках: «Занимаются футболом в «Динамо». Мне не нравится отношение к детям – в хоккее иногда до бреда доходит»

Александр Кожевников рассказал, что его внуки занимаются футболом в «Динамо»

– Быть тренером и постоянно ездить – не мое. Я самолетов боюсь.

– То есть профессионально вы окончательно определились?

– Ну да. Надо же еще к внукам ездить постоянно.

– Внуки занимаются хоккеем в «Спартаке»?

– Нет, они занимаются футболом в «Динамо». Как ни странно (смеется).

Мне не нравится отношение к детям и в хоккее, и в футболе. И в «Спартаке», и в «Динамо». Но это не моя стезя, так что я туда не лезу.

Может, когда-то придется залезть. Потому что иногда в детском хоккее до бреда доходит, – сказал двукратный олимпийский чемпион, бывший форвард «Спартака» Александр Кожевников .