Кожевников о внуках: «Занимаются футболом в «Динамо». Мне не нравится отношение к детям – в хоккее иногда до бреда доходит»
Александр Кожевников рассказал, что его внуки занимаются футболом в «Динамо»
– Быть тренером и постоянно ездить – не мое. Я самолетов боюсь.
– То есть профессионально вы окончательно определились?
– Ну да. Надо же еще к внукам ездить постоянно.
– Внуки занимаются хоккеем в «Спартаке»?
– Нет, они занимаются футболом в «Динамо». Как ни странно (смеется).
Мне не нравится отношение к детям и в хоккее, и в футболе. И в «Спартаке», и в «Динамо». Но это не моя стезя, так что я туда не лезу.
Может, когда-то придется залезть. Потому что иногда в детском хоккее до бреда доходит, – сказал двукратный олимпийский чемпион, бывший форвард «Спартака» Александр Кожевников.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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