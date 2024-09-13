Квартальнов о 5:1 с «Барысом»: «У «Динамо» было много брака, потерь, все на грани. Концовка нам удалась, довольны победой, здесь всегда тяжело играть»
Дмитрий Квартальнов оценил победу минского «Динамо» над «Барысом» (5:1).
– Хорошая концовка сложилась для нас. Все было на грани. Но два периода была инертная игра – брака мы много совершали, много потерь...
Понятно, что борьба была обоюдоострой, но давали такие шайбы, где команда так разгонялась и доходила до наших ворот. Но третий период – особенно концовка – нам удался, мы очень довольны этой победой. Здесь всегда тяжело играть.
– Учитывали в подготовке к этому матчу, что «Барыс» провел три игры у себя дома и в каждой забил только по одному голу?
– Мы стараемся концентрироваться на своей игре. Конечно, где-то разбираем для команды, но эти моменты задавайте уже тренеру «Барыса», – сказал главный тренер минского «Динамо».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sports.kz
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