Плешков после 0:3 с «Трактором»: «Никто меня не критиковал, все сказали, что моей вины в пропущенных голах нет. Что происходит со СКА – не знаю, надо работать и побеждать»

Артемий Плешков высказался о поражении СКА от «Трактора» (0:3).

У команды под руководством Романа Ротенберга только 1 победа в 4 матчах на старте сезона Фонбет Чемпионата КХЛ – над «Ладой» (3:1).

«После матча никто меня не критиковал. Наоборот, все поддержали и сказали, что моей вины в пропущенных шайбах не было. У нас не получилось забить, но все работали и у всех было желание. В третьем периоде мы не смогли реализовать свои моменты, а соперник смог.

Не знаю, что происходит с командой и почему у нас на старте сезона только одна победа. Но в любом случае нельзя друг друга винить. Надо работать и побеждать», – сказал вратарь СКА Артемий Плешков.

9 причин, почему СКА отвратительно стартовал