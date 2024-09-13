Плешков после 0:3 с «Трактором»: «Никто меня не критиковал, все сказали, что моей вины в пропущенных голах нет. Что происходит со СКА – не знаю, надо работать и побеждать»
Артемий Плешков высказался о поражении СКА от «Трактора» (0:3).
У команды под руководством Романа Ротенберга только 1 победа в 4 матчах на старте сезона Фонбет Чемпионата КХЛ – над «Ладой» (3:1).
«После матча никто меня не критиковал. Наоборот, все поддержали и сказали, что моей вины в пропущенных шайбах не было. У нас не получилось забить, но все работали и у всех было желание. В третьем периоде мы не смогли реализовать свои моменты, а соперник смог.
Не знаю, что происходит с командой и почему у нас на старте сезона только одна победа. Но в любом случае нельзя друг друга винить. Надо работать и побеждать», – сказал вратарь СКА Артемий Плешков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости