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Коваленко об НХЛ: «Другой уровень, КХЛ тут даже не пахнет. Все очень физически сильные, в невероятной форме»

Николай Коваленко рассказал о своем первом матче в НХЛ.

24-летний форвард дебютировал за «Колорадо» в игре плей-офф прошлого сезона против «Виннипега».

– Вы сказали после игры с «Виннипегом»: «Все такие большие. Я пытаюсь хитануть, но они не падают».

– Я не самого маленького роста, но когда я вышел, то понял, что это другой уровень, КХЛ тут даже не пахнет. Все очень физически сильные. Какого бы ни был роста и веса, все в невероятной форме.

И когда я давал то интервью, то я очень волновался, говорил на английском, пытался как можно проще говорить. Меня переполняли эмоции, тяжело было справиться с этим, игра только закончилась, а журналисты уже в раздевалке, – сказал форвард «Колорадо» Николай Коваленко.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoТорпедо
logoКолорадо
logoНХЛ
logoКХЛ
logoНиколай Коваленко
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