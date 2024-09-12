Коваленко об НХЛ: «Другой уровень, КХЛ тут даже не пахнет. Все очень физически сильные, в невероятной форме»

Николай Коваленко рассказал о своем первом матче в НХЛ.

24-летний форвард дебютировал за «Колорадо » в игре плей-офф прошлого сезона против «Виннипега».

– Вы сказали после игры с «Виннипегом»: «Все такие большие. Я пытаюсь хитануть, но они не падают».

– Я не самого маленького роста, но когда я вышел, то понял, что это другой уровень, КХЛ тут даже не пахнет. Все очень физически сильные. Какого бы ни был роста и веса, все в невероятной форме.

И когда я давал то интервью, то я очень волновался, говорил на английском, пытался как можно проще говорить. Меня переполняли эмоции, тяжело было справиться с этим, игра только закончилась, а журналисты уже в раздевалке, – сказал форвард «Колорадо» Николай Коваленко .