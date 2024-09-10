«Локомотив» – 1-й в рейтинге силы от КХЛ по итогам недели. «Авангард» – 2-й, «Спартак» – 3-й, «Витязь» – 6-й, ЦСКА – 10-й, СКА не попал в топ-12
«Локомотив» возглавил рейтинг силы от КХЛ по итогам недели.
Рейтинг подсчитывается математически на основе показателей в текущем сезоне.
По итогам первой недели регулярного чемпионата лидирует «Локомотив», одержавший три победы в трех матчах. «Авангард» расположился на второй строчке, замкнул тройку «Спартак».
СКА, проигравший в двух играх из трех, не вошел в топ-12.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал КХЛ
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