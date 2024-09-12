Экс-форвард «Вашингтона» Пит умер от травм после несчастного случая. Ему было 44
Бывший форвард «Вашингтона» Стивен Пит скончался в возрасте 44 лет.
Как сообщает Ассоциация ветеранов НХЛ, бывший нападающий и тафгай «Кэпиталс» скончался в возрасте 44 лет от травм, полученных в результате несчастного случая две недели назад. Подробности несчастного случая не разглашаются.
Пит был выбран на драфте 1998 года под общим 32-м номером «Анахаймом». В 2000 году он был обменян в «Вашингтон» и дебютировал в НХЛ в сезоне-2001/02. Он много играл в АХЛ.
За четыре сезона в НХЛ Пит забросил 8 шайб и сделал 2 передачи в 130 играх. Кроме того, на его счету 234 минуты штрафного времени.
Пит завершил карьеру в сезоне-2006/07, сыграв один матч за «Олбани», фарм-клуб «Нью-Джерси» в АХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sportsnet
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