Томаш Юрчо: «НХЛ закрыта для меня. Мне уже 31, я не ищу возвращения. Там было здорово, но сейчас весь мой фокус лежит в КХЛ»
Томаш Юрчо рассказал, что не собирается возвращаться в НХЛ.
Нападающий провел 221 матч в лиге и набрал 53 (22+31) очка.
– Ваш контракт рассчитан всего на один год. Это ваше условие?
– Да. Всегда предпочитаю подписывать однолетние контракты. Никогда не знаешь, что произойдет в сезоне. Скажем так, я могу получать более привлекательное предложение в другом месте.
Я фокусируюсь на 100% на этом сезоне, пытаюсь провести его как можно лучше для команды и отталкиваться от этого. Последние несколько лет я поздно начинал сезон из-за имевшихся проблем. Поэтому для меня лучше подписаться на один год и сосредоточить все усилия здесь и сейчас.
К тому же в этом есть своего рода стимул – когда я подписываюсь на один год, я должен очень усердно работать, чтобы получить еще один хороший контракт.
– Под «другим местом» вы имеете в виду НХЛ?
– Нет, я думал о других клубах КХЛ или, возможно, Европы. НХЛ закрыта для меня, я не ищу возвращения туда. Это уже позади.
Я хорошо провел время там, но, увы, столкнулся с очень большим количеством травм. Они настигли меня в лучшем возрасте, когда я был молод. Когда должны были быть мои лучшие годы, я всегда находился в лазарете да на операциях.
В НХЛ было здорово, но сейчас весь мой фокус лежит здесь, в КХЛ.
– НХЛ закрыта из-за травм?
– Она закрыта, потому что мне уже 31, и я не ищу возвращения. Я счастлив там, где нахожусь. Все могло сложиться гораздо лучше для меня. Возможно, я мог бы играть там и сегодня, если бы не такое большое количество травм, – сказал нападающий «Куньлуня» Томаш Юрчо.