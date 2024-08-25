Томаш Юрчо: «НХЛ закрыта для меня. Мне уже 31, я не ищу возвращения. Там было здорово, но сейчас весь мой фокус лежит в КХЛ»

Томаш Юрчо рассказал, что не собирается возвращаться в НХЛ.

Нападающий провел 221 матч в лиге и набрал 53 (22+31) очка.

– Ваш контракт рассчитан всего на один год. Это ваше условие?

– Да. Всегда предпочитаю подписывать однолетние контракты. Никогда не знаешь, что произойдет в сезоне. Скажем так, я могу получать более привлекательное предложение в другом месте.

Я фокусируюсь на 100% на этом сезоне, пытаюсь провести его как можно лучше для команды и отталкиваться от этого. Последние несколько лет я поздно начинал сезон из-за имевшихся проблем. Поэтому для меня лучше подписаться на один год и сосредоточить все усилия здесь и сейчас.

К тому же в этом есть своего рода стимул – когда я подписываюсь на один год, я должен очень усердно работать, чтобы получить еще один хороший контракт.

– Под «другим местом» вы имеете в виду НХЛ?

– Нет, я думал о других клубах КХЛ или, возможно, Европы. НХЛ закрыта для меня, я не ищу возвращения туда. Это уже позади.

Я хорошо провел время там, но, увы, столкнулся с очень большим количеством травм. Они настигли меня в лучшем возрасте, когда я был молод. Когда должны были быть мои лучшие годы, я всегда находился в лазарете да на операциях.

В было здорово, но сейчас весь мой фокус лежит здесь, в .

– НХЛ закрыта из-за травм?

– Она закрыта, потому что мне уже 31, и я не ищу возвращения. Я счастлив там, где нахожусь. Все могло сложиться гораздо лучше для меня. Возможно, я мог бы играть там и сегодня, если бы не такое большое количество травм, – сказал нападающий « » Томаш Юрчо.