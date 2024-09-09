😍 «Авангард» в пять передач уничтожил оборону Казани – постарались молодые

Справляются без лидеров.

«Авангард» обыграл «Ак Барс» (4:1). У команды Сергея Звягина это третья победа подряд со старта сезона. Даже без деталей такой результат по-настоящему впечатляет, учитывая отсутствие Владимира Ткачева и Рида Буше (оба залечивают травмы).

В матче против «Ак Барса» случилось неожиданное: команда Звягина пропустила шайбу уже через 19 секунд после стартового вбрасывания. Сравнять и выйти вперед помогла вторая тройка. Она состоит из Александра Филатьева (20 лет) и Ильи Рейнгардта (21 год) с легионером Коулом Кэсселсом в центре.

Автором двух важных шайб стал Филатьев. Для него этот дубль – первый в КХЛ. И снова молодой нападающий зажигает в отсутствие лидеров.

Кто-то из пары Филатьев – Рейнгардт обязательно набирает хотя бы очко

Игра против «Ак Барса» с конкурентоспособным составом стала первой настоящей проверкой для «Авангарда» в регулярке-2024/25. До этого клуб провел победные матчи с соперниками ниже уровнем: против «Сибири» (2:1) и «Нефтехимика» (4:2).

Впервые Филатьев, Кэсселс и Рейнгардт оказались в одной тройке 23 августа на предсезонном матче с «Локомотивом» (3:2 ОТ). О решении сохранить это сочетание Сергея Звягин на старт сезона сказал так: «Мы перед первой игрой сезона поняли, что они неплохо смотрятся вместе. Я с Коулом поговорил, объяснил, что нужна коммуникация в тройке.

Перед первой игрой с «Сибирью» я позвал их в офис и сказал: «Давайте, я буду вашим переводчиком». Коул сказал, что ему надо выучить несколько слов на русском, чтобы подсказывать на льду. На что ребята ответили: «Ты просто чуть помедленнее говори, мы достаточно понимаем» . Потом каждый день их приглашали, показывали моменты из игры».

21-летний Илья Рейнгардт отличился еще в первом матче сезона, когда реализовал большинство. Его шайба в игре с «Сибирью» стала победной. Филатьев тогда же вышел с Рейнградтом в одной бригаде, но очков не набрал. Зато оба заработали баллы в следующей игре с «Нефтехимиком», когда ассистировали Алексею Соловьеву.

В новом матче пропущенная на 19-й секунде шайба могла подкосить «Авангард». Вот только ответ от Филатьева последовал уже через четыре минуты. Вторая тройка провела отличную комбинацию: быстрый вход в зону, обман вратаря с возвращением шайбы на дальнюю штангу и гол Александра в пустые ворота.

Эта шайба стоит того, чтобы пересмотреть ее несколько раз:

Следующую шайбу, которая вывела «Авангард» вперед, ждали аж до середины третьего периода. Когда времени до конца матча оставалось немного, вновь забил Филатьев. У Павла Коледова вроде бы не получился бросок, вратарь Билялов сыграл по шайбе и далеко выкатился, а Филатьев идеально подставил клюшку.

В обеих шайбах Филатьева ассистентом записан Рейнгардт. Сам Александр не видит личной заслуги в победном результате. Молодой нападающий считает, что его успех зависит от всей тройки: «Мы нарабатываем свою связку, уже более-менее получается. Будем еще работать».

Прямо сейчас у Филатьева (2+1) и Рейнгардта (1+3) отличный темп набора очков. В предыдущей регулярке у Александра было 7, у Ильи – 5. Доверие Звягина помогает их быстрому прогрессу.

Филатьев часто забивает красиво: дебютную шайбу в КХЛ он тоже забил в отсутствие Буше

Удивительно, но такая результативность за один матч для Филатьева – нечто уникальное. До этого он оформлял дубль всего один раз: в регулярке-2022/23 МХЛ против «Чайки» (5:2). Тогда две шайбы Филатьева помогли молодежке «Авангарда» выйти вперед в счете и победить.

Яркие моменты и голы в КХЛ Филатьев показывал еще в прошлом сезоне. Сложно поверить в такое совпадение, но дебютную шайбу молодой нападающий забил, когда неожиданно вышел в первом звене вместо заболевшего Рида Буше. Случилось это в игре против «Барыса» (5:1).

Филатьев ловко обвел защитников «Барыса» и отправил шайбу в дальнюю девятку. Ткачев и Спунер изумленно наблюдали за сольным проходом по центру, а на тот момент еще главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец даже не сдержал улыбку на скамейке.

Примечательно, что до этого матча Филатьев чаще всего выходил в четвертом звене. Иногда попадал в заявку, но проводил всю игру на скамейке запасных. Дебютная шайба в КХЛ мало что изменила для его перспектив в сезоне-2023/24. Филатьев провел несколько игр во втором звене, потом опять спустился в нижние тройки, а дальше вовсе пропал из заявки.

Тогда Александру не хватало стабильности. В сезоне-2023/24 он вышел в КХЛ на 24 матча и набрал 7 (2+5) очков. Еще одной необычной шайбы Филатьева в игре с «Сочи» (8:3) не хватило, чтобы задержать молодого игрока в основе подольше.

Теперь же тренер Звягин ценит результативность Филатьева и отмечает его навыки: «У Саши хорошее мастерство, одна из сильных его сторон – это скорость. Сейчас импонирует, что он пользуется ей, не боится идти в борьбу, добывает половину шайб».

Филатьев явно останется важной частью «Авангарда» в этом сезоне. Похожие перспективы и у Рейнгардта, которого давно видят одним из главных талантов Омска. В их возрасте уже пора показывать результат на взрослом уровне – это и делают.

Лучшее в КХЛ за неделю: Ротенберг уже оправдывается, «Авангард» хорош и без Буше, сюрприз от дочери во время матча

11 друзей Ротенберга – кто был до Кузнецова и чем это заканчивалось

Фото: hawk.ru