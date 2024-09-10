Комтуа забил первый гол в КХЛ – «Ладе». Форвард «Динамо» набрал 1 балл в 3 матчах сезона
Максим Комтуа забил первый гол в КХЛ.
«Динамо» проиграло «Ладе» (3:6) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
На 56-й минуте в третьем периоде форвард бело-голубых забросил шайбу, которая стала для него первой в лиге.
Это также в целом первое набранное очко канадца в трех матчах в КХЛ.
В матче с «Ладой» Максим Комтуа также нанес три броска по воротам, выполнил три силовых приема и провел на льду 16 минут и 37 секунд (2:45 – в большинстве, 0:16 – в меньшинстве).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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