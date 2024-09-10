Комтуа забил первый гол в КХЛ – «Ладе». Форвард «Динамо» набрал 1 балл в 3 матчах сезона

Максим Комтуа забил первый гол в КХЛ.

«Динамо » проиграло «Ладе» (3:6) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

На 56-й минуте в третьем периоде форвард бело-голубых забросил шайбу, которая стала для него первой в лиге.

Это также в целом первое набранное очко канадца в трех матчах в КХЛ.

В матче с «Ладой» Максим Комтуа также нанес три броска по воротам, выполнил три силовых приема и провел на льду 16 минут и 37 секунд (2:45 – в большинстве, 0:16 – в меньшинстве).