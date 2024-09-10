Кросби планирует продлить контракт с «Питтсбургом» до начала сезона: «Смотрю на ситуацию с оптимизмом. Это был совсем не сложный процесс»
Текущий контракт 37-летнего форварда с «Пингвинс» рассчитан еще на один сезон (кэпхит – 8,7 миллиона долларов). Пенсильванцы получили право подписать новое соглашение с капитаном 1 июля, но этого до сих пор не произошло.
Ранее сообщалось, что игрок может продлить контракт с клубом на 3 года. «Питтсбург» проведет первый матч в новом сезоне 9 октября.
«Я смотрю на ситуацию с оптимизмом и ожидаю, что все будет сделано. Не знаю, в какой именно день, но все складывается позитивно. Это был совсем не сложный процесс.
Я чувствую себя отлично. Жду тренировочного лагеря с таким же нетерпением, как и в первый год. Страсть по-прежнему есть. Я готов работать и делать все, чтобы добиваться успеха. Надеюсь, это продлится еще какое-то время», – сказал Кросби.
В прошлом сезоне канадец набрал 94 (42+52) очка в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Всего у него 1596 (592+1004) баллов в 1272 играх в рамках регулярок.
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