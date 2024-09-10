Тикток стал партнером «Вашингтона». Логотип сервиса появится на выездной форме клуба
Тикток стал партнером «Вашингтона»
Клуб НХЛ объявил о заключении многолетнего партнерского соглашения с сервисом для создания и просмотра коротких видео.
Логотип тиктока появится на выездной форме «Кэпиталз». Также в рамках сделки интернет-сервис разместит рекламу на арене и станет титульным спонсором мероприятий, приуроченных к 50-летию клуба.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт НХЛ
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