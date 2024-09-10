Тикток стал партнером «Вашингтона». Логотип сервиса появится на выездной форме клуба

Тикток стал партнером «Вашингтона»

Клуб НХЛ объявил о заключении многолетнего партнерского соглашения с сервисом для создания и просмотра коротких видео.

Логотип тиктока появится на выездной форме «Кэпиталз». Также в рамках сделки интернет-сервис разместит рекламу на арене и станет титульным спонсором мероприятий, приуроченных к 50-летию клуба.