Александр Овечкин: «У меня дом в Вашингтоне и квартира в Майами. Инвестирую в российскую недвижимость, если бы планировал жить в США, покупал бы там»
Александр Овечкин рассказал, в недвижимость какой страны он инвестирует.
– Ты инвестируешь в недвижимость?
– Да.
– В американскую или российскую?
– В нашу, конечно.
– Почему не в американскую?
– Мы купили квартиру в Майами четыре года назад, у меня дом в Вашингтоне. Если бы я там планировал жить, то инвестировал и покупал бы там.
– Ты для жизни купил квартиру в Майами, не для инвестиций?
– Больше для себя, чтобы когда мы захотели, то прилетели. Чтобы жена с детьми отдохнули.
– А в России для инвестиций?
– Для себя и для инвестиций.
– Какие планы, куда деньги девать? В какие направления?
– Это будет спорт, – сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Овечкин о Москве: «Друзья из Америки не хотят уезжать и говорят «вау». Все красиво, безопасно, лучшая еда, рестораны и сервис – все есть»
- Но тогда же логичней было бы наоборот покупать для жизни дома и квартиры в России, а для инвестиций - в США, разве нет?
- Нет. Следующий вопрос.
для аудитории первого канала, видимо, рассказывает - у тех логика по нулям и память как у рыбки, противоречий не увидят и запомнят только последнюю фразу
Он имел ввиду в свою)
Пусть будет, как будет, ведь как-нибудь да будет, ведь никогда же не было, чтоб не было никак...
как шубска решит ,то так и будет
Все, кажется, тривиально патриотично