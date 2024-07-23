Александр Овечкин: «У меня дом в Вашингтоне и квартира в Майами. Инвестирую в российскую недвижимость, если бы планировал жить в США, покупал бы там»

Теги Вашингтон Александр Овечкин бизнес НХЛ КХЛ деньги Хоккей

Александр Овечкин рассказал, в недвижимость какой страны он инвестирует.

– Ты инвестируешь в недвижимость?

– Да.

– В американскую или российскую?

– В нашу, конечно.

– Почему не в американскую?

– Мы купили квартиру в Майами четыре года назад, у меня дом в Вашингтоне. Если бы я там планировал жить, то инвестировал и покупал бы там.

– Ты для жизни купил квартиру в Майами, не для инвестиций?

– Больше для себя, чтобы когда мы захотели, то прилетели. Чтобы жена с детьми отдохнули.

– А в России для инвестиций?

– Для себя и для инвестиций.

– Какие планы, куда деньги девать? В какие направления?

– Это будет спорт, – сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

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30 комментариев
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Ничего не понятно, честно говоря.
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"Ну я в российскую инвестирую, вот дом в Маями, в Вашингтоне купил, да, инвестирую"
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Что-что-что? Я это читая словил когнитивный диссонанс.
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- Для жизни купил дом в Вашингтоне и квартиру в Майами. Для инвестиций купил что-то в России. Жить планирую в России.
- Но тогда же логичней было бы наоборот покупать для жизни дома и квартиры в России, а для инвестиций - в США, разве нет?
- Нет. Следующий вопрос.
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А еще он в нее ест.
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Саш, ты сам по себе, по факту своего места работы, инвестируешь в американскую экономику более чем до фига!)) А российской твои "инвестиции" как мёртвому припарки.
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"купил дом в вашингтоне квартиру в майами - инвестирую в российскую недвижимость"

для аудитории первого канала, видимо, рассказывает - у тех логика по нулям и память как у рыбки, противоречий не увидят и запомнят только последнюю фразу
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Уклончивый ответ: в нашу
Он имел ввиду в свою)
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:)) посмотрим в итоге, где Александр будет жить после карьеры, Славян вот тоже никак не может квартиру продать, дочь заставляет там жить.
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Посуточно мигрантам будет сдавать)
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На месте Фетисова, я бы напрягся...
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советское образование лучше, но я поеду учиться в Америку.
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Что сказал, сам сказал
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Забавно, что у всех, кто говорит, что у них дом в Вашингтоне, на самом деле дом в Вирджинии
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Шта?
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по совету федорова, хороший план.
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Ответ Чечеватов
- Для жизни купил дом в Вашингтоне и квартиру в Майами. Для инвестиций купил что-то в России. Жить планирую в России. - Но тогда же логичней было бы наоборот покупать для жизни дома и квартиры в России, а для инвестиций - в США, разве нет? - Нет. Следующий вопрос.
🤣🤣🤣
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Инвестирование и место жительства как сопоставимы?)
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Хороший дриблинг у Ови))
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Все мои друзья в России, все они - республиканцы (С) А.Овечкин
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так потому что после окончания карьеры кому он там нужен будет, деньги уже приносить как игрок не будет а тренировать его врядли возьмут да он и никогда не говорил про желание заниматься тренерской деятельностью
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Инвестиции дело тонкое, если не входить во врата
Пусть будет, как будет, ведь как-нибудь да будет, ведь никогда же не было, чтоб не было никак...
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В инвестиции в женский футбольный клуб в США, это тоже для жизни в Москве? ))
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как будто подкаблучник что то решает
как шубска решит ,то так и будет
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Ответ Павел Бердышев
Ничего не понятно, честно говоря.
Он не сказал в "российскую", он с казал в "нашу". потом подтвердил: " Мы купили квартиру в Майами четыре года назад, у меня дом в Вашингтоне. Если бы я там планировал жить, то инвестировал и покупал бы там"
Все, кажется, тривиально патриотично
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Ответ wlad wasew
Александр, молодец. Без проколов. Легенда, при жизни.
Wладик иди ка кать
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