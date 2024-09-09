Никитин о 2:0 со СКА: «Тяжелая игра, в первый раз у «Локомотива» такой соперник в сезоне. Нужно было не только в движении, но и в игровитости не уступить»
Команда из Ярославля выиграла матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:0.
– Тяжелая игра, в первый раз у нас такой соперник в сезоне. Еще такой команды играющей не было. Нужно было не только в движении, но и в игровитости не уступить. Характер проявили в третьем периоде.
– Вы часто говорите, что первая пара смен после забитого гола самая важная. Как вам сегодня реакция команды?
– Ваш вопрос уместен. Естественно, не должны… здесь слово «должны» неправильно говорить. Все взрослые. Мы должны себя не то чтобы дисциплинированнее вести, мы должны ставить командные интересы выше своих личных амбиций. У каждого это по-своему проявляется, к сожалению, сегодня мы неправильно среагировали.
С другой стороны, те ребята, которые в меньшинстве сегодня пластались, дали шанс этим ребятам ошибиться. Хоккей – игра ошибок. Главное, чтобы реакция на эту ошибку была, – сказал Никитин.
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