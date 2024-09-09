«Баловство терпеть не буду! Или мы играем, или тю-тю-тю будете без меня». Мартемьянов – игрокам «Амура» после 5:1 с «Барысом»
Андрей Мартемьянов заявил игрокам «Амура», что не будет терпеть «баловство»
Команда из Хабаровска победила «Барыс» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (5:1).
«Парни, всех с победой. Моментами играли очень прилично, очень дисциплинированно. Но! При любом раскладе, при любом счете надо уважать соперника. Баловство, которое устраивали в конце третьего периода, ни в какие ворота не лезет.
Если мы команда, мы должны выполнять игровое задание от и до. Кто его выполняет, у тех игра получается. Кто не выполняет – извините. Терпеть больше не буду. Или мы играем и готовимся к хорошим результатам, или тю-тю-тю будете без меня уже. Говорю первый и последний раз в этом сезоне: баловство здесь я терпеть не буду!» – сказал главный тренер «Амура» игрокам в раздевалке.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Амура»
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