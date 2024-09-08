Панин об удалении перед овертаймом с «Трактором»: «Понимаю, что ошибся, но есть ли смысл расстраиваться? На этом и строится коллектив»

Григорий Панин объяснил свое удаление в матче с «Трактором»

«Салават Юлаев » обыграл «Трактор» (2:1 ОТ) в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

Вместе с сиреной о завершении третьего периода Григорий Панин был удален за игру высоко поднятой клюшкой. «Трактор » не реализовал ситуацию «4 на 3» в овертайме.

– Что почувствовали, когда удалились в концовке основного времени?

– Я понимаю, что ошибся, но есть ли смысл расстраиваться?

Партнеры показали характер, овладели преимуществом и вырвали победу на буллитах.

Ничего хорошего в этом нет, но на этом и строится коллектив, – сказал защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин .