Панин об удалении перед овертаймом с «Трактором»: «Понимаю, что ошибся, но есть ли смысл расстраиваться? На этом и строится коллектив»
Григорий Панин объяснил свое удаление в матче с «Трактором»
«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» (2:1 ОТ) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Вместе с сиреной о завершении третьего периода Григорий Панин был удален за игру высоко поднятой клюшкой. «Трактор» не реализовал ситуацию «4 на 3» в овертайме.
– Что почувствовали, когда удалились в концовке основного времени?
– Я понимаю, что ошибся, но есть ли смысл расстраиваться?
Партнеры показали характер, овладели преимуществом и вырвали победу на буллитах.
Ничего хорошего в этом нет, но на этом и строится коллектив, – сказал защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Бизнес Online»
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