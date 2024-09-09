Левшунов о Бедарде: «С нетерпением жду возможности сыграть за «Чикаго» вместе с ним. Хочу помочь ему забить побольше голов»

Артем Левшунов рассказал о своем общении с Коннором Бедардом

18-летний защитник из Беларуси был выбран «Блэкхокс» под общим 2-м номером на драфте НХЛ-2024.

19-летний Бедард – 1-й номер драфта-2023 – в прошлом сезоне дебютировал в НХЛ и был признан лучшим новичком сезона.

«Он написал мне во время лагеря развития, спросил, как идут дела. Мы пытались быть на связи. Когда у него был день рождения, я его поздравил.

Очень хороший игрок и хороший парень. С нетерпением жду возможности сыграть за «Чикаго » вместе с ним. Хочу помочь ему забить побольше голов. И он бы мог помочь мне», – сказал Левшунов .