Левшунов о Бедарде: «С нетерпением жду возможности сыграть за «Чикаго» вместе с ним. Хочу помочь ему забить побольше голов»
Артем Левшунов рассказал о своем общении с Коннором Бедардом
18-летний защитник из Беларуси был выбран «Блэкхокс» под общим 2-м номером на драфте НХЛ-2024.
19-летний Бедард – 1-й номер драфта-2023 – в прошлом сезоне дебютировал в НХЛ и был признан лучшим новичком сезона.
«Он написал мне во время лагеря развития, спросил, как идут дела. Мы пытались быть на связи. Когда у него был день рождения, я его поздравил.
Очень хороший игрок и хороший парень. С нетерпением жду возможности сыграть за «Чикаго» вместе с ним. Хочу помочь ему забить побольше голов. И он бы мог помочь мне», – сказал Левшунов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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