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  • Яковлев о 0:2 от «Нефтехимика»: «Металлургу» не хватило эмоций. Много сил отдали в игре против СКА»
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Яковлев о 0:2 от «Нефтехимика»: «Металлургу» не хватило эмоций. Много сил отдали в игре против СКА»

Егор Яковлев оценил поражение «Металлурга» от «Нефтехимика» (0:2)

«Сегодня мы заработали всего одно удаление — это показатель того, что мало лезли на ворота и на пятак. Поэтому такой не очень приятный результат. 

Когда играешь дома, то всегда выходишь на матч с двойной-тройной мотивацией. Мы, если честно, не доставили Загидулину больших трудностей. Много эмоций и сил отдали в прошлой игре против СКА. Эмоций сегодня не хватило», – сказал защитник «Металлурга».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
logoМеталлург Мг
logoНефтехимик
logoСКА
logoКХЛ
logoЕгор Яковлев
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