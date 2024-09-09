Яковлев о 0:2 от «Нефтехимика»: «Металлургу» не хватило эмоций. Много сил отдали в игре против СКА»

Егор Яковлев оценил поражение «Металлурга» от «Нефтехимика» (0:2)

«Сегодня мы заработали всего одно удаление — это показатель того, что мало лезли на ворота и на пятак. Поэтому такой не очень приятный результат.

Когда играешь дома, то всегда выходишь на матч с двойной-тройной мотивацией. Мы, если честно, не доставили Загидулину больших трудностей. Много эмоций и сил отдали в прошлой игре против СКА. Эмоций сегодня не хватило», – сказал защитник «Металлурга».