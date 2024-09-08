Ливо о голе «Трактору»: «У Хмелевски получилась крутая подкидка! Саша – классный хоккеист»

Джош Ливо оценил голевую передача Саши Хмелевски

«Салават Юлаев » обыграл «Трактор » (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

В первом периоде Ливо забросил шайбу после передачи Хмелевски.

«Мы с Хмелевски переглядывались во время атаки. Саша – классный игрок, крутая подкидка получилась!

Мы прекрасно понимали, что после плей-офф очень важно одержать победу. Все здорово играли, особенно вратари.

Очень важно было выстоять в овертайме в меньшинстве», – сказал нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо .