  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ливо о голе «Трактору»: «У Хмелевски получилась крутая подкидка! Саша – классный хоккеист»
Видео
2

Ливо о голе «Трактору»: «У Хмелевски получилась крутая подкидка! Саша – классный хоккеист»

Джош Ливо оценил голевую передача Саши Хмелевски

«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

В первом периоде Ливо забросил шайбу после передачи Хмелевски.

«Мы с Хмелевски переглядывались во время атаки. Саша – классный игрок, крутая подкидка получилась!

Мы прекрасно понимали, что после плей-офф очень важно одержать победу. Все здорово играли, особенно вратари.

Очень важно было выстоять в овертайме в меньшинстве», – сказал нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
logoСалават Юлаев
logoТрактор
видео
logoКХЛ
logoДжош Ливо
logoСаша Хмелевски
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Форвард «Спартака» Ружичка о России: «Такое ощущение, будто домой вернулся. Москва – один из лучших городов в мире»
16сегодня, 19:50
Агент Худобина: «В одной команде недовольны вратарем, но Антон там точно играть не будет. Но он усилит любой клуб»
3сегодня, 19:20
Владимир Плющев: «Не думаю, что Кузнецов в лучшей форме, но он никогда не ловил звезду и не отделял себя от коллектива. Встроиться в другую лигу непросто»
2сегодня, 19:10
Воробьев про 6:2 с «Адмиралом»: «Средненькое начало от ЦСКА, но потом раскрутились, порадовало большинство. У Исхакова очень хороший хоккейный интеллект»
2сегодня, 18:42
Тамбиев считает, что «Адмирал» готов бороться за плей-офф: «Мы перестраиваем игру. Качественные хоккеисты стоят больших денег. Имена ничего не значат – нужны скорость, энергия»
1сегодня, 18:32
Ко всем новостям
Последние новости
Кравец о «Куньлуне»: «Могу оценить положительно отрезок из трех матчей. Поражение от «Северстали» можно было избежать – хотя бы очко мы заслуживали»
сегодня, 18:55
Силантьев о поражении от «Нефтехимика»: «Металлург» плохо проходил среднюю зону, из-за этого нервничали, не хватало скорости. Тяжело было найти хороший бросок»
сегодня, 18:10
Андрей Козырев: «Куньлунь» стал более организован, сложно играть с ними. Кравец – отличный специалист, его рука видна»
2сегодня, 17:45
Гру о матче с «Салаватом»: «Отличное шоу – скорости, борьба, хорошая игра вратарей. Один мой бывший тренер говорил, что сыграть все 60 минут на хорошем уровне практически невозможно»
1сегодня, 17:15
«Северсталь» выиграла два из трех матчей в сезоне КХЛ. Команда Козырева обыграла «Куньлунь» (4:2)
1сегодня, 16:41