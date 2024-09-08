Агент Худобина: «В одной команде недовольны вратарем, но Антон там точно играть не будет. Но он усилит любой клуб»
В прошлом сезоне голкипер играл за «Сибирь» в КХЛ и «Сокол» – в ВХЛ.
– Если будет реальный интерес и если на него будут действительно рассчитывать, то Антон спокойно сможет показать результат.
Но вы видите, что на данный момент все вратарские позиции в КХЛ заняты. Когда пройдет какое-то время, у клубов уже будет понимание.
Знаю, что в одной команде недовольны вратарем, но Антон там точно играть не будет. Будем смотреть в динамике и потом уже делать выводы.
– У него нет желания перейти на тренерскую, менеджерскую работу?
– В этом случае надо осмыслить, что ты заканчиваешь.
Есть ребята, которые выходят на связь и говорят, что хотят пойти в менеджмент, в агентскую карьеру.
С Худобиным такого разговора еще не было. У Антона огромное желание играть, он любую команду усилит, – сказал представитель хоккеиста Александр Черных.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий