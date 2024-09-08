Агент Худобина: «В одной команде недовольны вратарем, но Антон там точно играть не будет. Но он усилит любой клуб»

Агент Антона Худобина считает, что вратарь может усилить любую команду

В прошлом сезоне голкипер играл за «Сибирь» в КХЛ и «Сокол» – в ВХЛ.

– Если будет реальный интерес и если на него будут действительно рассчитывать, то Антон спокойно сможет показать результат.

Но вы видите, что на данный момент все вратарские позиции в КХЛ заняты. Когда пройдет какое-то время, у клубов уже будет понимание.

Знаю, что в одной команде недовольны вратарем, но Антон там точно играть не будет. Будем смотреть в динамике и потом уже делать выводы.

– У него нет желания перейти на тренерскую, менеджерскую работу?

– В этом случае надо осмыслить, что ты заканчиваешь.

Есть ребята, которые выходят на связь и говорят, что хотят пойти в менеджмент, в агентскую карьеру.

С Худобиным такого разговора еще не было. У Антона огромное желание играть, он любую команду усилит, – сказал представитель хоккеиста Александр Черных.