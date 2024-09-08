Воробьев впервые победил во главе ЦСКА – 6:2 с «Адмиралом». Соркин сделал хет-трик, у Абрамова 2+2 и 5 бросков

Илья Воробьев выиграл первый матч во главе ЦСКА

Московская команда обыграла «Адмирал» (6:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

Илья Воробьев впервые выиграл официальный матч в качестве главного тренера ЦСКА . В первом матче сезона команда уступила «Спартаку» (2:4).

В матче с «Адмиралом » хет-триком отметился нападающий Максим Соркин . Всего он набрал 4 (3+1) очка при четырех бросках по воротам.

Также четыре балла (2+2) при пяти бросках на свой счет записал форвард Виталий Абрамов.

ЦСКА продолжит сезон 10 сентября матчем против «Сибири».