Воробьев впервые победил во главе ЦСКА – 6:2 с «Адмиралом». Соркин сделал хет-трик, у Абрамова 2+2 и 5 бросков
Илья Воробьев выиграл первый матч во главе ЦСКА
Московская команда обыграла «Адмирал» (6:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Илья Воробьев впервые выиграл официальный матч в качестве главного тренера ЦСКА. В первом матче сезона команда уступила «Спартаку» (2:4).
В матче с «Адмиралом» хет-триком отметился нападающий Максим Соркин. Всего он набрал 4 (3+1) очка при четырех бросках по воротам.
Также четыре балла (2+2) при пяти бросках на свой счет записал форвард Виталий Абрамов.
ЦСКА продолжит сезон 10 сентября матчем против «Сибири».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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