  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «У Кузнецова могло бы неплохо получиться на татами. Не исключаю, что он продолжит занятия дзюдо». Дзюдоист Адамян о тренировках с игроками СКА
0

«У Кузнецова могло бы неплохо получиться на татами. Не исключаю, что он продолжит занятия дзюдо». Дзюдоист Адамян о тренировках с игроками СКА

Тренер СКА Арман Адамян выделил успехи Евгения Кузнецова в дзюдо

Чемпион мира по дзюдо вошел в тренерский штаб клуба из Санкт-Петербурга летом этого года.

– Что дала вам новая работа?

– Возможность перезагрузиться. Серьезно готовился к Олимпиаде в Париже, но выступить там не довелось. Внимательно наблюдал за ходом соревнований в своей весовой категории. Считаю, что вполне мог побороться за медаль. Для меня работа в системе СКА – это и новый опыт, и новые знакомства – сплошной позитив.

– Многие приемы дзюдо в хоккее караются удалениями...

– С этим трудно не согласиться. Надеюсь, что полученные навыки хоккеисты СКА не будут применять во время матчей. Наши занятия были направлены на развитие реакции и гибкости. Эти качества в хоккее необходимы.

– Кто из хоккеистов СКА мог бы проявить себя на татами?

– Могло неплохо получиться у Евгения Кузнецова, который вернулся из НХЛ. Мы с ним стояли в паре, когда отрабатывали элементы дзюдо. У него многое получалось с ходу. Не исключаю, что после завершения хоккейной карьеры Евгений продолжит занятия дзюдо, – сказал Адамян. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт Уик-энд»
logoСКА
дзюдо
logoКХЛ
logoЕвгений Кузнецов
Арман Адамян
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Эдмонтон», «Флорида» и «Рейнджерс» – главные претенденты на Кубок Стэнли по версии The Score
1 минуту назад
Жена Вовченко подала на развод: «Ты выдавал в рот моим лучшим подругам, пока я пахала по 12 часов и смотрела, чтобы ты не сторчался»
310 минут назад
КХЛ. «Салават» против «Трактора», «Металлург» примет «Нефтехимик», ЦСКА сыграет с «Адмиралом»
2030 минут назад
Вратарь «Бостона» Сваймен возглавил топ-10 ограниченно свободных агентов НХЛ без контрактов, Зайдер и Рэймонд из «Детройта» – 2-й и 3-й (Sportsnet)
9сегодня, 07:10
«Игроки вычеркивают «Эдмонтон» из стоп-листов на обмен. Они думают, что с «Ойлерс» можно выиграть Кубок Стэнли». Фридман о репутации клуба
11сегодня, 06:50
Лишка о возможном недопуске сборной России на Олимпиаду-2026: «Уровень турнира может быть ниже без одной из топ-команд»
1сегодня, 06:35
Агент Кравцова: «Много было псевдоспециалистов, которые высказывались насчет Виталия. Но он талантливый парень. Может быть, Гру – это его тренер»
6сегодня, 04:55
Дементьев назвал самый ожидаемый матч в КХЛ: «ЦСКА – «Ак Барс». Кажется, обе команды будут играть в веселый хоккей – 8:8 и потом овертайм»
5сегодня, 03:55
Защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз о результативности: «Все лето работал над броском. Думаю, что могу забросить 20 шайб в сезоне. Насчет 100 очков не так уверен»
2сегодня, 03:25
Свечников о поражении от «Ак Барса»: «Это не казанцы прибавили по ходу игры, а «Торпедо» убрало ногу с педали газа и снизило агрессивность» 
2сегодня, 02:15
Ко всем новостям
Последние новости
Черных о Знарке и работе в «Филадельфии»: «Он полон сил и не в том возрасте, когда надо уходить на пенсию. Многие наши тренеры могли бы что-то привнести в клубы НХЛ»
40 минут назад
Александр Харламов: «Сейчас у нас хоккей считается более профессиональным, игроки больше времени дома. В СССР они из 12 месяцев 11 проводили на базе»
255 минут назад
Тренер «Витязя» Десятков о Каре: «Владу нужно перезагрузиться. Парень немного подзакис, перестал прогрессировать. У него большие проблемы с физикой»
сегодня, 06:20
Светлов о «Локомотиве» и «Тракторе»: «На предсезонке они выигрывали в объеме движения, та же картина и сейчас. Ярославль идет уверенно, Челябинск смотрится»
сегодня, 05:55
Михаил Мальцев о Миронове в «Спартаке»: «Лидер, хороший защитник. У него все отлично. Что‑то подскажет, заведет команду»
сегодня, 05:40
Порядин про 1:2 с «Сочи»: «Голдобина не хватало, но «Спартак» неправильно выполнил установку. Хотели забить легким путем. В таких матчах это не работает»
сегодня, 05:25
Щитов о тренерах и прессе: «С приходом Ларионова конференции стали улучшаться. Он и Разин дают интересную информацию, будем следить за Гру»
2сегодня, 05:10
Филин о поражении «Спартака» по буллитам: «Преследует прошлый сезон, пока не можем реализовать... Переломим это и будем выигрывать. Или вообще до них не доводить»
сегодня, 04:45
Светлов о результативности в КХЛ: «Будет подниматься, думаю. График игр стал мягче, появились небольшие паузы. Современный хоккей – атакующий!»
1сегодня, 04:30
Рассказов про 2:1 со «Спартаком»: «Хочу похвалить «Сочи» – сражались с первой и до последней секунды, не давали сопернику играть и добились победы»
1сегодня, 03:40