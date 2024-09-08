«У Кузнецова могло бы неплохо получиться на татами. Не исключаю, что он продолжит занятия дзюдо». Дзюдоист Адамян о тренировках с игроками СКА
Чемпион мира по дзюдо вошел в тренерский штаб клуба из Санкт-Петербурга летом этого года.
– Что дала вам новая работа?
– Возможность перезагрузиться. Серьезно готовился к Олимпиаде в Париже, но выступить там не довелось. Внимательно наблюдал за ходом соревнований в своей весовой категории. Считаю, что вполне мог побороться за медаль. Для меня работа в системе СКА – это и новый опыт, и новые знакомства – сплошной позитив.
– Многие приемы дзюдо в хоккее караются удалениями...
– С этим трудно не согласиться. Надеюсь, что полученные навыки хоккеисты СКА не будут применять во время матчей. Наши занятия были направлены на развитие реакции и гибкости. Эти качества в хоккее необходимы.
– Кто из хоккеистов СКА мог бы проявить себя на татами?
– Могло неплохо получиться у Евгения Кузнецова, который вернулся из НХЛ. Мы с ним стояли в паре, когда отрабатывали элементы дзюдо. У него многое получалось с ходу. Не исключаю, что после завершения хоккейной карьеры Евгений продолжит занятия дзюдо, – сказал Адамян.
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