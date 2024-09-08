«У Кузнецова могло бы неплохо получиться на татами. Не исключаю, что он продолжит занятия дзюдо». Дзюдоист Адамян о тренировках с игроками СКА

Тренер СКА Арман Адамян выделил успехи Евгения Кузнецова в дзюдо

Чемпион мира по дзюдо вошел в тренерский штаб клуба из Санкт-Петербурга летом этого года.

– Что дала вам новая работа?

– Возможность перезагрузиться. Серьезно готовился к Олимпиаде в Париже, но выступить там не довелось. Внимательно наблюдал за ходом соревнований в своей весовой категории. Считаю, что вполне мог побороться за медаль. Для меня работа в системе СКА – это и новый опыт, и новые знакомства – сплошной позитив.

– Многие приемы дзюдо в хоккее караются удалениями...

– С этим трудно не согласиться. Надеюсь, что полученные навыки хоккеисты СКА не будут применять во время матчей. Наши занятия были направлены на развитие реакции и гибкости. Эти качества в хоккее необходимы.

– Кто из хоккеистов СКА мог бы проявить себя на татами?

– Могло неплохо получиться у Евгения Кузнецова, который вернулся из НХЛ. Мы с ним стояли в паре, когда отрабатывали элементы дзюдо. У него многое получалось с ходу. Не исключаю, что после завершения хоккейной карьеры Евгений продолжит занятия дзюдо, – сказал Адамян.