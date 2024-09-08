Светлов о «Локомотиве» и «Тракторе»: «На предсезонке они выигрывали в объеме движения, та же картина и сейчас. Ярославль идет уверенно, Челябинск смотрится»

Сергей Светлов отметил игру «Локомотива» и «Трактора» на старте сезона

Ярославцы начали Фонбет Чемпионат КХЛ с двух побед в гостях – над «Металлургом» и «Ладой».

«В контрольных матчах уже отмечал «Локомотив » и «Трактор », в объеме движения они выигрывали у большинства конкурентов. В принципе та же картина на старте чемпионата. Ярославль идет уверенно, «Трактор», хотя и потерял очки в Екатеринбурге, тоже смотрится.

У «Локомотива» отличная школа, много молодых игроков, за счет этой подпитки у команды есть возможность для ротации и доминирования над соперниками в командной скорости.

У «Трактора» таких резервов пока нет, но, судя по всему, в сезон команда вошла на легкости. И тут всегда есть риск спада на второй дистанции чемпионата», – сказал бывший тренер клубов КХЛ.