Светлов о «Локомотиве» и «Тракторе»: «На предсезонке они выигрывали в объеме движения, та же картина и сейчас. Ярославль идет уверенно, Челябинск смотрится»
Сергей Светлов отметил игру «Локомотива» и «Трактора» на старте сезона
Ярославцы начали Фонбет Чемпионат КХЛ с двух побед в гостях – над «Металлургом» и «Ладой».
«В контрольных матчах уже отмечал «Локомотив» и «Трактор», в объеме движения они выигрывали у большинства конкурентов. В принципе та же картина на старте чемпионата. Ярославль идет уверенно, «Трактор», хотя и потерял очки в Екатеринбурге, тоже смотрится.
У «Локомотива» отличная школа, много молодых игроков, за счет этой подпитки у команды есть возможность для ротации и доминирования над соперниками в командной скорости.
У «Трактора» таких резервов пока нет, но, судя по всему, в сезон команда вошла на легкости. И тут всегда есть риск спада на второй дистанции чемпионата», – сказал бывший тренер клубов КХЛ.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
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