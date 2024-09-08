Рассказов про 2:1 со «Спартаком»: «Хочу похвалить «Сочи» – сражались с первой и до последней секунды, не давали сопернику играть и добились победы»
Кирилл Рассказов высказался о победе «Сочи» над «Спартаком» (2:1 Б)
Южане обыграли красно-белых в гостевом матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Спартак» – хорошая команда, как и в прошлом году. Здорово играют по моменту, много создают, взаимодействуют.
Но хочу похвалить и свою команду, потому что сражались с первой и до последней секунды, не давали сопернику играть и добились победы», – сказал капитан «Сочи».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Legalbet
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