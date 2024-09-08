  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Защитник «Спартака» Савиков о поражении от «Сочи»: «Был недонастрой. Тренерский штаб предупреждал, что это первая игра для соперника и они будут играть очень быстро» 
0

Защитник «Спартака» Савиков о поражении от «Сочи»: «Был недонастрой. Тренерский штаб предупреждал, что это первая игра для соперника и они будут играть очень быстро» 

Защитник «Спартака» Егор Савиков оценил поражение от «Сочи» (1:2 Б)

— Дисциплина у соперника оставляла желать лучшего. Почему не получилось воспользоваться этим преимуществом?

— У нас и без большинства было очень много моментов, которые не получались. Был недонастрой, тренерский штаб нас предупреждал, что это первая игра для соперника и они будут играть очень быстро.

— У Антона Марышева дебют в КХЛ.

— Я считаю, что он молодец, вся команда его поддержала. Если он дальше будет прогрессировать, то не удивлюсь, если будет в заявке на постоянной основе, – сказал Савиков.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
logoКХЛ
logoСочи
logoЕгор Савиков
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Зубов о победе над «Спартаком» по буллитам: «Пришлось нелегко. «Сочи» бился и заслужил этот успех» 
1сегодня, 01:47
Жамнов об 1:2 с «Сочи»: «Не в тот хоккей мы хотели играть, у «Спартака» пошло много брака, ненужных передач – от этого такой результат»
4вчера, 19:17
Мальцев об 1:2 с «Сочи»: «Спартаку» нужно лучше исполнять буллиты, тут психология влияет больше мастерства, надо с этим работать»
4вчера, 18:03
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Дементьев назвал самый ожидаемый матч в КХЛ: «ЦСКА – «Ак Барс». Кажется, обе команды будут играть в веселый хоккей – 8:8 и потом овертайм»
2 минуты назад
Десятков о Чеховиче в «Витязе»: «Думаю, нас усилит. Поможет большинству и даст агрессию в атаке» 
1сегодня, 02:00
Генменеджер «Калгари» планирует перестройку команды. Ветераны не воспринимают курс на масштабное обновление с энтузиазмом (Эллиотт Фридман)
3вчера, 21:46
Ларионов о 2:3: «Оборона «Ак Барса» не самая сильная, медленная, «Торпедо» доминировало в первом периоде за счет быстроты»
7вчера, 19:40
Быков о Мозякине: «Такие люди освящены Богом. Любому алмазу нужна огранка, чтобы превратиться в бриллиант, Сергей постоянно трудился, искал предел возможностей»
1вчера, 18:44
Мартемьянов во время игры с «Витязем» узнал, что станет дедом – диктор на арене в Балашихе объявил
4вчера, 18:17Видео
Где играет «Авангард»? А за кого выступает Радулов? Игра с подбором хоккейных пар
вчера, 18:00Спецпроект
Ларионов о 2:3 с «Ак Барсом»: «Набранное очко важно для «Торпедо», чтобы разбить «куриное яйцо» в таблице. Выдающийся 1-й период, хотелось бы проводить так весь матч»
10вчера, 17:36
Гатиятулин одержал 200-ю победу в КХЛ, у Быкова – 201, лидер – Квартальнов (550)
7вчера, 17:24
«Торпедо» проиграло 2 матча на старте сезона КХЛ. «Ак Барс» одержал первую победу – по буллитам
19вчера, 16:41
Ко всем новостям
Последние новости
Рассказов про 2:1 со «Спартаком»: «Хочу похвалить «Сочи» – сражались с первой и до последней секунды, не давали сопернику играть и добились победы»
17 минут назад
Защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз о результативности: «Все лето работал над броском. Думаю, что могу забросить 20 шайб в сезоне. Насчет 100 очков не так уверен»
32 минуты назад
Ю Сато перешел в «Динамо-Алтай». Японский экс-форвард «Торпедо» не стал игроком «Глазго» из-за проблем с британской рабочей визой
47 минут назадФото
Сафонов о том, что «Ак Барс» начинает матчи с 0:2: «Надо это исправлять. Отыгрываться с мастеровитыми командами всегда тяжело – затрачиваешь силы, эмоции» 
сегодня, 02:43
Свечников о поражении от «Ак Барса»: «Это не казанцы прибавили по ходу игры, а «Торпедо» убрало ногу с педали газа и снизило агрессивность» 
сегодня, 02:15
Зубов о победе над «Спартаком» по буллитам: «Пришлось нелегко. «Сочи» бился и заслужил этот успех» 
1сегодня, 01:47
Браташ о годовщине трагедии «Локомотива»: «Прошло 13 лет, как будто вчера. Каждый год в этот день у меня все мысли о тех людях, многих я лично знал»
2вчера, 22:06
Яшкин после 3:2 с «Торпедо»: «У «Ак Барса» задача на сезон всегда одна – Кубок. Первая победа есть, идем дальше»
вчера, 21:57
Переговоры «Нью-Джерси» с Мерсером о новом контракте идут медленно. «Девилс» могут пойти на краткосрочное соглашение
вчера, 21:20
Каменский о Мичкове: «Почему бы ему и не завоевать «Колдер»? Если станет лидером и принесет «Филадельфии» пользу, Торторелла будет под него подстраиваться»
2вчера, 20:51