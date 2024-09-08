Защитник «Спартака» Савиков о поражении от «Сочи»: «Был недонастрой. Тренерский штаб предупреждал, что это первая игра для соперника и они будут играть очень быстро»
Защитник «Спартака» Егор Савиков оценил поражение от «Сочи» (1:2 Б)
— Дисциплина у соперника оставляла желать лучшего. Почему не получилось воспользоваться этим преимуществом?
— У нас и без большинства было очень много моментов, которые не получались. Был недонастрой, тренерский штаб нас предупреждал, что это первая игра для соперника и они будут играть очень быстро.
— У Антона Марышева дебют в КХЛ.
— Я считаю, что он молодец, вся команда его поддержала. Если он дальше будет прогрессировать, то не удивлюсь, если будет в заявке на постоянной основе, – сказал Савиков.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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