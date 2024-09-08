Ю Сато перешел в «Динамо-Алтай». Японский экс-форвард «Торпедо» не стал игроком «Глазго» из-за проблем с британской рабочей визой
Японский экс-форвард «Торпедо» Ю Сато перешел в «Динамо-Алтай»
Соглашение с 22-летним игроком подписано до конца сезона.
В сезоне-2022/23 Ю Сато стал первым представителем Японии в КХЛ. В том же сезоне он провел 40 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ за нижегородский клуб и набрал 10 (5+5) очков. Большую часть сезона-2023/24 он отыграл в ВХЛ за «Дизель».
Весной 2024 года нападающий представлял сборную Японии на ЧМ в дивизионе 1А (5 игр, 4 очка, 3+1), а летом - на квалификационном турнире Олимпиады-2026 (3 игры).
В августе сообщалось о переходе Сато в шотландский клуб «Глазго», выступающий в британской элитной лиге. В итоге он не состоялся из-за проблем игрока с получением британской рабочей визы.
Фото: сайт «Динамо-Алтай».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Динамо-Алтай»
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