Ю Сато перешел в «Динамо-Алтай». Японский экс-форвард «Торпедо» не стал игроком «Глазго» из-за проблем с британской рабочей визой

Японский экс-форвард «Торпедо» Ю Сато перешел в «Динамо-Алтай»

Соглашение с 22-летним игроком подписано до конца сезона.

В сезоне-2022/23 Ю Сато стал первым представителем Японии в КХЛ. В том же сезоне он провел 40 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ за нижегородский клуб и набрал 10 (5+5) очков. Большую часть сезона-2023/24 он отыграл в ВХЛ за «Дизель».

Весной 2024 года нападающий представлял сборную Японии на ЧМ в дивизионе 1А (5 игр, 4 очка, 3+1), а летом - на квалификационном турнире Олимпиады-2026 (3 игры).

В августе сообщалось о переходе Сато в шотландский клуб «Глазго», выступающий в британской элитной лиге. В итоге он не состоялся из-за проблем игрока с получением британской рабочей визы.

Фото: сайт «Динамо-Алтай».