«Спартак» подписал контракт с Холодилиным на 3 года

«Спартак» подписал контракт с Никитой Холодилиным.

Двустороннее соглашение рассчитано на три года – до конца сезона-2027/28.

22-летний Никита Холодилин в сезоне-2024/25 отметился 7 (4+3) баллами в 37 играх за «Авангард» с учетом плей-офф. Омский клуб ранее обменял нападающего в «Спартак ».