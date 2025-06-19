«Спартак» подписал контракт с Холодилиным на 3 года
«Спартак» подписал контракт с Никитой Холодилиным.
Двустороннее соглашение рассчитано на три года – до конца сезона-2027/28.
22-летний Никита Холодилин в сезоне-2024/25 отметился 7 (4+3) баллами в 37 играх за «Авангард» с учетом плей-офф. Омский клуб ранее обменял нападающего в «Спартак».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Спартака»
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