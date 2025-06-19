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Ротенберг про «Хоккейный город Сколково»: «Это будет наш первый проект «Спорт+Образование». «Красная машина» и ФХР постоянно работают над развитием детского спорта»

Роман Ротенберг высказался о развитии детского спорта в России.

Сегодня «Красная Машина», правительство Москвы, РФПИ и ПСБ подписали соглашение о строительстве арены «Хоккейный город Сколково».

«Сегодня сделали еще один шаг к большому будущему нашего хоккея, подписав соглашение о строительстве арены «Хоккейный город Сколково» с РФПИ, ПСБ, группой компаний «Красная Машина» и правительством Москвы.

Мы осознанно выбрали территорию Сколково – наш комплекс должен быть технологичным проектом, учитывающим современные тенденции классического и виртуального спорта, который на многие годы станет образцом для спортивных объектов. Ребята не просто смогут заниматься в спортивных секциях, но и учиться в инновационной школе «СКОЛКА», где график учебных занятий будет совмещен с профессиональными секциями.

Это будет наш первый проект «Спорт+Образование», где одно не мешает другому, а дополняет, делая юного спортсмена гармонично развитой личностью.

Группа компаний «Красная машина» совместно с Федерацией хоккея России постоянно работают над развитием детского спорта в нашей стране. Впереди у нас еще немало проектов в этой области», – написал главный тренер сборной «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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