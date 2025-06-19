Плющев о Радулове в «Локомотиве»: «Правильный выбор, в его возрасте бегать по клубам не здорово. Игроков такого уровня в КХЛ немного, он принесет пользу»

Владимир Плющев высказался о новом контракте Александра Радулова с «Локомотивом».

Сегодня ярославский клуб объявил о продлении соглашения с 38-летним нападающим на один сезон.

«Прежде всего, сам Радулов сделал правильный выбор. В его возрасте бегать по клубам было бы не очень здорово. Он пришел в «Локомотив », его хорошо приняли, вместе выиграли Кубок Гагарина . Какой смысл менять всю инфраструктуру, психологию.

Поэтому нормально, что стороны достигли взаимопонимания. Думаю, Радулов еще принесет пользу «Локомотиву». Все-таки игроков такого уровня в КХЛ – раз, два и обчелся», – заявил бывший тренер сборной России Владимир Плющев.